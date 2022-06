A Plague Tale: Requiem: Amicia schlägt im neuen Trailer zurück

A Plague Tale: Requiem ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) ist eine der Action-Adventure-Hoffnungen des Jahres. Im brandneuen Trailer sehen wir Heldin Amicia wieder in Aktion. Diesmal setzt sie sich deutlich rabiater zur Wehr.Schon zum Ende des immer gut, aber selten überragenden ersten Teil A Plague Tale: Innocence war klar, dass die Geschichte von Amicia und Hugo noch nicht zu Ende erzählt war. Auch in Teil 2 leidet der tapfere Knirps Hugo noch immer unter der Macula-Erkrankung – in einer Szene scheint er sogar wieder die Kontrolle über einen rasenden Rattenschwarm zu übernehmen. Ansonsten gibt Amicia folgendes Motto aus: "Ich habe keine Lust mehr, immer leise sein zu müssen." Sie mutiert zwar nicht zur Croftschen Killermaschine wie immer 2013er Tomb Raider -Reboot, teilt aber trotzdem derbe aus: Feinde werden per Armbrust erschossen oder hinterrücks erstochen, andere zündet sie mit einem brennenden Geschoss an oder stößt sie in ein Meer aus zuckenden Rattenleibern. Hier seht ihr den neuen Trailer vom gestrigen Xbox-Showcase.Ebenso spannend war der Auftritt des Spiels schon am vergangenen Freitag Abend beim Tribeca Games Spotlight, hier stand der Titel nämlich ganz acht Minuten im Scheinwerferlicht. Dafür kamen dort auch die Entwickler zu Wort, erzählten ein bisschen was zur Entwicklung der Figuren und sprachen auch über die Herangehensweise beim z.B. Komponieren der Spielmusik – das Video findet ihr gleich im Anschluss.A Plague Tale: Requiem erscheint noch in diesem Jahr (aber bislang ohne konkretes Datum) für PC, PS5 und Xbox Series X|S; sogar auf der Switch will man Spielern via Cloud ins mittelalterliche Frankreich einladen. Xbox-Spieler kommen via Game Pass gratis dran.