A Plague Tale: Requiem: 12 Minuten spannende neue Spielszenen

Wie gut wird A Plague Tale: Requiem?

Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5) Screenshot - A Plague Tale: Requiem (PlayStation5)

Wir haben schon mehrfach über das bald erscheinende A Plague Tale: Requiem ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) berichtet – aber bislang noch nie so viel Gameplay vom Action-Adventure gesehen. Bühne frei für zwölf spannende Minuten mit Amicia und Hugo.Ich könnte euch jetzt Schritt für Schritt mitnehmen durch die zwölf Minuten Spielszenen in feinster PS5-Grafik, die fast ohne Schnitte und Sprünge auskommen – und ein paar stimmige Minuten aus der französischen Action-Adventure-Hoffnung zeigen. Aber natürlich könnt ihr euch das Video auch einfach selbst anschauen, es lohnt sich. Und ich bin gespannt, wie ihr es findet...Schon das A Plague Tale: Innocence war ein rundum gutes Spiel, das mich positiv überrascht hat. Es war aber auch: recht simpel, sehr geradlinig und bisweilen seicht. Versteht mich nicht falsch, ich habe gern mit Amicia gelitten und auch Spaß gehabt beim Schleichen und Lichtquellen-Löschen. Aber trotz der schönen Stimmung: Ein The Last of Us war's natürlich (noch) nicht. Auf Requiem freue ich mich trotzdem sehr, auch nach diesem unerwartet ausführlichen Blick auf das Spiel. Die Durch-die-Wände-Sicht scheint mir sinnvoll beim Schleichen, das Armbrust-Schießen sieht ordentlich aus und die Schauplätze machen ganz viel Lust auf Frankreich im Mittelalter.Etwas Sorge habe ich noch beim Verhalten der Feinde: Die wirken nicht allzu helle auf mich und reagieren sehr langsam auf Amicias Aktionen, schauen noch dumm in der Gegend herum, obwohl das Mädel schon auf sie zustürmt. Das Mehr an Action und Amicias "Power-Moves" haben mich nicht gestört, es wirkt schon noch einigermaßen glaubhaft, wenn sie Feinde erdrosselt oder ihnen von hinten das Messer in den Hals rammt. Wie ihr vermutlich schon wisst, erscheint A Plague Tale: Requiem am 18. Oktober für PC, PS4 sowie Xbox Series X|S, ist Teil des Xbox Game Pass und hopst als Cloud-Version auch auf die Switch. Ach ja, ein paar hübsche Bilder haben wir auch noch für euch...