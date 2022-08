A Plague Tale: Requiem: Neuer Trailer stellt Gameplay und Fähigkeiten vor

Viel mehr von Allem

Am 18. Oktober erscheint der zweite Teil der Reise von Amicia und ihrem kränklichen Brüderlein Hugo. Der neue Trailer zeigt das erweiterte Kampfsystem, stellt Spielwelt und Story vor.Die Geschichte von A Plague Tale: Requiem setzt rund sechs Monate nach dem Abschluss der Story des ersten Teils an, Hugo wird natürlich immer noch von seiner Blutkrankheit traktiert, für die auch jetzt noch kein Heilmittel in Sicht ist. Doch ein neuer Hinweis macht Hoffnung.Auf einer geheimnisvollen Insel im Süden Frankreichs könnte es endlich Hilfe für Hugo geben und das lässt sich die sorgende Schwester natürlich nicht zweimal erzählen. Kurzerhand machen sich die beiden auf, wissend der Gefahren, die auf dem langen und beschwerlichen Weg auf sie lauern werden.Da wären zum einen die Vasallen der Inquistion, die das Land nach wie vor mit Terror und blindwütigen Aktionen überziehen. Und noch ein viel größeres Problem sind natürlich die Ratten, deren sich seit dem ersten Teil noch deutlich vervielfacht hat.Zum Glück haben Amicia und Hugo auch einige neue Fähigkeiten auf Lager, die ihnen das Vorankommen sichern soll. Laut den Entwicklern – und im Video nicht zu sehen oder zu hören – haben die menschlichen Gegner sogar die Möglichkeit, sich an Aktionen des Spielers anzupassen. Immer nur schleichen wird also nicht funktionieren, die Inquisition ahnt die Schritte voraus, wenn zu oft aus dem Dunkeln heraus gemeuchelt wurde.Auf der Gamescom 2022 kann A Plage Tale: Requiem anhand einer Demo auf dem Microsoft-Stand (Halle 8.1, Stand B-051 - C-058) im öffentlichen Bereich angespielt werden.Der Verkauf des Action-Adventures für PC, PS5, Series S|X und der cloud-basierten Switch-Version startet am 18. Oktober.