A Plague Tale: Requiem: Neuer Gameplay-Trailer zeigt verheerenden Einsatz der Alchemie

A Plague Tale: Requiem – Verbrennen, Verschwinden, Verführen

Mit einem neuen Gameplay-Trailer zu A Plague Tale: Requiem wird uns nun ein Blick darauf gewährt, wie verheerend der Einsatz der Alchemie-Künste im Spiel ausfallen soll.Bevor es in wenigen Wochen so weit ist, machen uns die Entwickler der Asobo Studios mit dem frischen Futter im wahrsten Sinne noch einmal so richtig heiß. Neben der explosiven Ignifer-Fähigkeit wird auch detailliert auf die restlichen alchemistischen Features eingegangen, die uns in A Plague Tale: Requiem erwarten.Mit den Werkzeugen, die uns das Spiel an die Hand gibt, soll es uns in der Rolle von Amicia möglich sein, verschiedene hilfreiche Gebräue herzustellen. Die Möglichkeiten, die uns unsere Kräutermischkünste bieten, sind dabei breitgefächert.Mit dem eingangs erwähnten Ignifer entzünden wir im Handumdrehen leicht brennbare Gegenstände wie trockenes Geäst, Büsche oder Holzscheitel. Mit dem sogenannten Tar verteilen wir entflammbare Flächen und heizen kleinere Feuerchen erst so richtig zu einem lodernden Flammensturm an.Odoris dürfte Spielern des ersten Teils, A Plague Tale: Innocence noch als Fähigkeit bekannt sein: Sie verführt Ratten und lockt sie so für eine kurze Zeit von euch weg, womit ihr sie spielend leicht umlaufen könnt. Zu guter Letzt sehen wir noch Extinguis – Eine Kunst, die es uns erlaubt, Flammen wieder zu löschen oder mit einer Rauchwolke Wachen für kurze Zeit zu verwirren, um ihnen ganz sicher zu entrinnen. Befinden wir uns in einer kniffligen Situation, bietet die Alchemie uns clever eingesetzt fast immer eine passende Lösung an.Auf welche Fähigkeiten und Features wir uns in A Plague Tale: Requiem noch einstellen dürfen, verrät auch der über fünfminütige Gameplay Overview-Trailer . Außerdem bieten wir euch schon vor dem Start im Zuge unserer ausführlichen Vorschau einen Einblick , wohin die Reise mit dem Sequel des Action-Adventures gehen soll.