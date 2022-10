A Plague Tale: Requiem: Vor Release spielbar – Entwickler warnt vor Spoilern

A Plague Tale: Requiem – Physische Kopien zu früh ausgeliefert





Roses are red,

Violets are blue,

If you spoil #APlagueTaleRequiem,

This is what rats will do to you pic.twitter.com/1VXPD5AZp1



— A Plague Tale (@APlagueTale) October 13, 2022

A Plague Tale: Requiem, das Sequel zum ersten Teil des Ratten-Abenteuers, feiert eigentlich erst in der nächsten Woche Release. Doch vorab gelangten massive Spoiler ins Internet.Diese zeigen weite Teile der Kampagne und veranlassten Videospielentwickler Asobo sogar dazu, eine offizielle Warnung an all jene auszusprechen, die die Geschichte von A Plague Tale: Requiem so für andere Spieler ruinieren.Was genau passiert, solltet ihr euch nicht an den nur gut gemeinten Rat der Entwickler halten, seht ihr in ihrem entsprechenden Twitter-Post. In eben jenem sieht man einen Ritter, der von zahllosen Ratten übermannt wird. Eine wirklich gruselige Vorstellung, doch noch immer eine mehr als gerechte Strafe für all jene, die anderen den Spaß am zweiten Teil durch das zu früh veröffentlichte Material nehmen. Doch wie konnte es eigentlich überhaupt dazu kommen?Ursprünglich war geplant, A Plague Tale: Requiem am kommenden Dienstag, dem 18. Oktober weltweit um Mitternacht Ortszeit zu veröffentlichen. Die digitalen Kopien werden erst zu diesem Zeitpunkt freigeschaltet und auch physische Exemplare sollten vorher nicht ausgeliefert werden. Allerdings scheint es, als hätten sich nicht alle Händler daran gehalten und so gelangten wohl einige physische Kopien bereits früher in die Hände begeisterter Gamer.Solltet ihr euch also blind und ohne Vorwarnung auf A Plague Tale: Requiem stürzen wollen, passt besser auf, worauf ihr in den nächsten Tagen klickt. Schon jetzt machen riesige Spoiler auf einschlägigen Seiten die Runde und auch auf Reddit und Co. bist du nicht vor ihnen gefeit. Offiziell bekannt ist bislang, dass A Plague Tale: Requiem da ansetzt, wo sein Vorgänger endete: Wir folgen den beiden Geschwistern Amicia und Hugo durch ein im Mittelalter spielendes Frankreich, welches von der Pest heimgesucht wurde. In dem düster anmutenden Setting stellen wir uns Herausforderungen und werden von der einen oder anderen Wendung wohl oder übel überrascht.A Plague Tale: Requiem erscheint, wie bereits erwähnt, in der kommenden Woche für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S sowie den Computer und als Cloud-Version für die Nintendo Switch. Mit den Gameplay-Trailern des Spiels könnt ihr euch bis dahin auf das Spiel einstimmen , ohne Gefahr zu laufen, euch hinsichtlich seiner Story zu spoilern.Letztes aktuelles Video: Spielszenen TGA 2021