Redfall: Open-World-Koop-Shooter gegen Vampire von Arkane Austin (Prey)

"Open-World-Koop-Multiplayer: Redfall kann im Single- wie im Multiplayer gespielt werden: Wagen Sie sich allein oder mit bis zu drei Freunden im Vierer-Koop in die Dunkelheit. Probieren Sie verschiedene Helden aus und kombinieren Sie ihre Stärken, um die Vampirhorde und ihre verrückten Anhänger in die Schranken zu weisen.

Gameplay im Arkane-Style: Im Kern ist Redfall ein typisches Arkane-Spiel, das Sie mit einer spannenden Kampagne um das Geheimnis hinter den Vampiren in den Bann zieht. Doch Vampiren kommt man nur mit kreativen Lösungen und einem riesigen Arsenal aus besonderen Waffen, einzigartigen Verbesserungen und Fähigkeiten bei. Auch hier bleibt sich Arkane treu: Stürzen Sie sich leidenschaftlich in den Kampf oder gehen Sie lieber heimlich vor? Die Wahl liegt bei Ihnen.

Willkommen auf Redfall: Für Arkanes neue offene Welt zeichnen die genialen Level-Designer verantwortlich, die schon mit der Talos I aus Prey und Dunwall aus Dishonored begeisterten. Kämpfen Sie sich durch die einst lebhafte Innenstadt, einen gespenstischen Wald, entlang der zerstörten Uferpromenade und darüber hinaus. Machen Sie kurzen Prozess mit Kultisten und finden Sie Ihren Weg durch übernatürliche Psi-Nischen.

Vampire der Wissenschaft: Die Vampire auf Redfall sind jedoch nicht wie die typischen Blutsauger, die Sie kennen. Sie sind das Ergebnis eines fehlgeschlagenen wissenschaftlichen Experiments. Nach ihrer Transformation haben einige Vampire mächtige Kräfte entwickelt und sind zu gefährlicheren Monstern aufgestiegen. Und als wären Vampire nicht schon schlimm genug, stellen sich Ihnen auch noch Kultisten in den Weg – Menschen, die die neuen blutdürstigen Herrscher der Insel verehren und hoffen, in ihre Reihen aufgenommen zu werden."

"Devinder Crousley ist ein im Internet bekannter Kryptidenjäger, Ermittler des Paranormalen und angehender Erfinder. Ausgerüstet mit diversen selbstgebastelten Waffen stürzt er sich mit kaum gezügelter Neugier in die Gefahr, um es sich selbst und der Welt zu beweisen.

Layla Ellison hat Biomedizintechnik an der hiesigen Universität studiert und als Praktikantin bei einer Forschungseinrichtung gearbeitet, wo seltsame Umstände sie mit telekinetischen Kräften zurückließen.

Remi de la Rosa ist eine brillante Ingenieurin, die schon in einigen Einsätzen war. Mithilfe ihres kleinen Roboters Bribón möchte sie die Bewohner Redfalls vor den Vampiren retten.

Jacob Boyer war einst Sniper beim Militär, bevor er bei einer privaten Sicherheitsfirma anheuerte. Ein Vorfall auf Redfall brachte Jacob nicht nur ein seltsames Vampirauge, sondern auch einen geisterhaften Raben ein, der selten von seiner Seite weicht."

Die letzte Ankündigung bei der Xbox & Bethesda Showcase war Redfall von Arkane Austin (Prey und Dishonored). Redfall ist ein Open-World-Koop-Shooter gegen eine vampirische Bedrohung und soll im Sommer 2022 für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass dabei sein.