Redfall: Beta-Phase könnte kurz bevorstehen

Redfall: Versteckter Hinweis auf bevorstehende Beta entdeckt

Redfall kommt von Beginn an in den Game Pass

Vampir-Action-Spiel Redfall, das eigentlich schon in diesem Jahr erscheinen sollte, aber in das kommende verschoben wurde , könnte schon bald eine Beta-Phase bekommen. Hinweise darauf fand man jüngst auf Steam.Der Titel, der in einer offenen Welt spielen soll und aus der Feder der Arkane Studios stammt, gilt als einer der meisterwarteten Releases, die schon jetzt für das nächste Jahr feststehen. Und jüngsten Informationen zufolge soll der Release von Redfall sogar noch vor dem ebenfalls heißersehnten Starfield erfolgen Wie aus verschiedenen Berichten hervorgeht, könnte uns das Entwicklerteam, welches in der Vergangenheit ebenso für Titel wie Deathloop oder Dishonored verantwortlich war, schon bald auf die Beta-Server loslassen. Vorausgesetzt wir akzeptieren Bethesdas Endbenutzer-Lizenzvertrag, kurz EULA , auf den sich bei der Vermutung gestützt wird.Dieser tauchte jüngst auf Steam auf und spricht von einem nicht näher spezifizierten Beta-Test. Da Redfall allerdings recht sicher als nächster Titel des Publishers gilt und der Release des Spiels in der ersten Jahreshälfte von 2023 erwartet wird, liegt der Gedanke, dass es sich dabei um das blutige Open World-Spiel handelt, nahe. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum haben wir bislang jedoch nicht, weswegen die Information natürlich mit Vorsicht zu genießen ist.In Redfall sollen wir uns in einem Team von bis zu vier Spielern einer Horde Vampire stellen, die eine Kleinstadt überrannt haben und nun nach unserem roten Lebenselixier trachten. Um uns zur Wehr zu setzen, stehen uns neben einer Vielzahl an Werkzeugen und Gadgets auch eine ganze Reihe an Fähigkeiten zur Verfügung, um den blutrünstigen Bösewichten den Garaus zu machen.Dabei soll aber auch der Solo-Spaß keineswegs zu kurz kommen und es ist damit zu rechnen, dass sich die Arkane Studios an ihren zuvor erfolgreichen Veröffentlichungen orientieren dürften. Die Entwickler wurden im Zuge der Übernahme von Bethesda durch Microsoft beziehungsweise Xbox neben einer ganzen Reihe weiterer First-Party-Studios für die Projekte des Konzerns eingespannt.Dazu zählen unter anderem auch die Doom-Entwickler von id Software, die The Evil Within-Macher von Tango Gameworks und auch die Bethesda Game Studios , die für die The Elder Scrolls-Serie verantwortlich sind, selbst. Für Fans der Xbox dürfte sich dies allerdings gelohnt haben, denn so soll beispielsweise Redfall direkt ab seinem ersten Tag im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Welche Spiele es schon im November im Game Pass gibt , verraten wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Trailer