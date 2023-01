Redfall: Erscheint Gerüchten zufolge im Mai 2023

Redfall: Mai-Release mit Early Access-Zugang





Update on Redfall's release date.



Have heard that it's been pushed back internally by about 6 weeks. Currently targeting an early May release.



Unfortunate news but I'm sure it's for the best. https://t.co/JuytC5KxWw pic.twitter.com/PIsBaH24y3



— Okami Games (@Okami13_) December 23, 2022

Auswirkungen für Starfield

Das Jahr 2022 sollte das große Jahr des Vampir-Shooters Redfall werden, aber dann kam eine Verschiebung . Nun soll es 2023 soweit sein, auch wenn es bislang keinen genauen Termin gibt.Zumindest von offizieller Seite aus. Einem Bericht von windowscentral zufolge soll Redfall aber in der ersten Jahreshälfte erscheinen, genauer gesagt im Mai. Dies will Autor Jez Corden aus einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben.Seinen Informationen zufolge planen Arkane und Microsoft mit einem Release von Redfall in der ersten Mai-Woche. Zuvor hatte bereits der Twitter-Nutzer Okami13, der ebenfalls in der Vergangenheit bereits mit zuverlässigen Informationen glänzen konnte, über den Mai als Releasemonat von Redfall berichtet.Laut Okami13 sollte Redfall sogar bereits früher im aktuellen Kalenderjahr erscheinen, allerdings wurde der Release intern um etwa sechs Wochen noch einmal nach hinten verschoben. Nun soll das Action-Spiel voraussichtlich Anfang Mai erscheinen, sofern bis dahin nichts mehr schief geht.Cordon führt derweil bei windowscentral weiter aus, dass für Redfall außerdem ein Early Access-Zugang geplant sei. Ähnlich wie seinerzeit bei Forza Horizon 5 sollen Käufer, die eine Premium Edition erwerben, bereits ein paar Tage früher mit dem Spielen beginnen können.Offiziell bestätigt sind die Angaben jedoch bisher nicht, denn sowohl Microsoft als auch Arkane schweigen zu dem Thema. Sollten die Informationen aber stimmen, dann lässt sich anschließend auch über Starfield s Veröffentlichungstermin spekulieren.Laut Matt Booty, dem Chef der Xbox Game Studios, hängen beide Spiele in gewisser Weise miteinander zusammen . Denn zuerst soll Redfall erscheinen, ehe danach der Fokus auf Bethesdas nächstem großen Rollenspiel liegt. Das gilt ebenso für die Bekanntgabe der Releasetermine: Erst das Vampir-Spiel, danach Starfield.Wenn Redfall also voraussichtlich im Mai für PC und Xbox Series X | S erscheinen sollte, wird Starfield noch etwas längere Zeit benötigen. Ob Microsoft und Bethesda das Rollenspiel in den folgenden Sommermonaten veröffentlichen oder doch lieber das in der Regel luktrativere Herbstgeschäft bevorzugen, bleibt derzeit schlicht abzuwarten.Letztes aktuelles Video: Trailer