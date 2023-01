Redfall: Ist mehr wie Far Cry 2 und STALKER, anstatt wie Left 4 Dead

Redfall: Man erlebt es nicht wie Left 4 Dead

Einmal eine offene Welt von Arkane

Wann soll Redfall erscheinen?

Was genau wird Redfall eigentlich für ein Spiel? Nachdem der Koop-Shooter 2021 angekündigt wurde , gingen viele Spieler davon aus: Das klingt nach Left 4 Dead mit Vampiren. Entwickler Arkane widerspricht dieser Annahme aber nun.In einem Interview der englischsprachigen Webseite Gamesradar mit Creative Director Ricardo Bare und Studio Director Harvey Smith ziehen die beiden Verantwortlichen einen anderen Vergleich. "Redfall fühlt sich manchmal so an, als würde man die kreativen Ansätze von Arkane mit Far Cry 2 oder S.T.A.L.K.E.R. vermischen", so Smith.Für Bare wiederum ist es "völlig verständlich", dass Spieler zu dem Schluss kommen, dass Redfall wie Left 4 Dead sei. "Es gibt vier spielbare Charaktere, man kann kooperativ zusammenspielen und man kämpft gegen Untote", führt der Creative Director im Interview weiter aus. Allerdings sei Arkanes kommender Shooter dennoch anders, wenn es um die "Art und Weise geht, wie man Redfall spielt und erlebt."Einer der größten Unterschiede sei die offene Spielwelt. Während man in Spielen wie Left 4 Dead einzelne, voneinander getrennte Missionen erlebt und gegen riesige Monsterhorden kämpft, ist man in Redfall freier. "Wir haben eine Heimatbasis, in der man mit NPCs sprechen kann und Nebenquests erhält. Man kann an einen Missionstisch gehen und sich Storymissionen aussuchen. Oder man schert sich einen Dreck um all das und geht einfach nach draußen, sucht sich eine Richtung aus, zieht los und taucht in die lebendige Welt ein, die wir haben", heißt es von Bare weiter.Letztes aktuelles Video: TrailerDabei würde sich Redfall auch langsamer als andere Open-World-Spiele spielen. Es gibt keine Fahrzeuge, mit denen man die Welt bereisen kann. Man sei permament nur zu Fuß unterwegs und dazu angehalten, die Umgebung zu erkunden. Ähnlich wie in Dishonored oder Prey könne man Häuser nach Notizen oder spannenden Storys durchsuchen oder einen neuen Weg finden, wie man ein bestimmtes Missionsziel löst. In der Hinsicht will man sich von den typischen Arkane-Eigenschaften nicht lösen.Die offene Welt wiederum sorgte bei einigen Fans der Arkane-Spiele für Skepsis. Schließlich stand das Entwicklerstudio in der Vergangenheit vor allem für immersive und detailverliebte kleine Spielwelten, die in einzelne Abschnitte eingeteilt waren. "Ich denke wir werden irgendwann zu den sehr geschlossenen immersiven, simulationsähnlichen Umgebungen zurückkehren", heißt es von Smith. Aber Redfall sei für das Studio die Gelegenheit gewesen, die Idee einer Open World mit der DNA von Arkane zu verknüpfen.Viele der Aktivitäten in Redfall seien deshalb nicht geskriptet, sondern könnten einfach passieren. Während man durch die Ortschaft schleicht, kann man mitunter beobachten, wie verbliebene Einsatztruppen auf einmal in ein Gefecht mit Vampiren geraten. Oder aber man nimmt eine Mission zur Mittagszeit an, wird zwischendurch abgelenkt und als man am Einsatzort ankommt, ist es bereits Nacht. Dadurch kann sich die Vorgehensweise ändern, denn möglicherweise sind auf einmal ganz andere Gegner vor Ort.Wer nun trotz anfänglicher Skepsis langsam Lust auf Redfall bekommt, muss sich noch ein bisschen gedulden. Einen genauen Releasetermin für Arkanes Vampir-Abenteuer gibt es bislang nämlich noch nicht. Eigentlich hätte das Spiel bereits 2022 erscheinen sollen, wurde dann aber im selben Atemzug mit Starfield verschoben Letzten Gerüchten zufolge soll es aber bereits intern bei Arkane und Microsoft einen genauen Releaseplan geben. Sollten diese sich bewahrheiten, dann erscheint Redfall aller Voraussicht nach im Mai 2023 für PC und Xbox Series X | S.