Redfall: Cross-Play für den Vampir-Shooter mit Online-Zwang offiziell bestätigt

Redfall: Keinerlei Einschränkungen beim Cross-Play





🤝 Crossplay confirmed between Xbox + PC Game Pass + Steam + Epic Game Store.

🗣️ Question credit: QuietGamer90

📰 Read full #AskArkane Q&A here: https://t.co/oFxyDbBg2j pic.twitter.com/9wl8uWhNni



— Redfall (@playRedfall) March 6, 2023

Weitere spannende Infos aus der Redfall-Fragerunde

Vampirjäger können ihre Holzpflöcke wieder wegpacken, denn die Entwickler vonhaben Entwarnung gegeben: Der Vampir-Shooter mit Online-Zwang bekommtDemnach können sich Van Hellsing-Fans unabhängig von ihrer Plattform zusammentun, um den Blutsaugern eine deftige Portion Knoblauch zu servieren und ihnen das Licht auszuknipsen. Dabei spielt weder eine Rolle, ob ihr aufzockt, noch ob ihr euch aus dem Epic Games Store, von Steam oder demdazuschaltet.Wie die Verantwortlichen auf Nachfrage bei Twitter verkünden, soll es demnachbeim Multiplayer-Part von Redfall geben. Alle Plattformen und Storefronts dürfen miteinander verkehren und im einst malerischen und titelgebenden Örtchen Redfall gemeinsam auf Vampirjagd gehen.Falls ihr also nicht ohnehin vorhattet, alleine durch die dunklen Gassen der Stadt zu streifen und den Dracula-Verschnitten die Fangzähne abzunehmen, könnt ihr Redfall auch dann ganz beruhigt in einem beliebigen Store kaufen und auf einer Plattform eurer Wahl spielen, wenn ihr euch bereits mit Freunden zur blutigen Hatz verabredet habt.Wie man in einerverriet, soll das Spiel mit mehreren Jägern übrigens schwerer werden: Mehr und gefährlichere Gegner könnten Redfall beispielsweise durchstreunen und eurer Party das Leben schwer machen. Herausfordernd soll es aber auch alleine werden, zumal ihr im Singleplayer sogar dem fiesesten Feind gegenüber steht:Um die Zeit bis zumvon Redfalletwas zu verkürzen, haben die Entwickler vor kurzem eine Fragerunde mit der Community veranstaltet, bei der interessierte Fans den Verantwortlichen allerlei Löcher in den Brauch fragen konnten. Auf der offiziellen Website von Bethesda könnt ihr euch die gesamte Q&A durchlesen.Dort verriet man unter anderem, dass alle Charaktere trotz miteinander interagierender Fähigkeiten kreiert wurden, um auch alleine zu funktionieren, wie sich der Tages- und Nachtwechsel auf das Spiel auswirkt und warum man sich dazu entschieden hat, Leitern einzubauen. Die Frage, was euch eigentlich genau bei der Vampirjagd erwartet, kann hingegenbeantworten.