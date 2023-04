Redfall: Die Systemanforderungen für den PC im Überblick

Redfall: Die Systemanforderungen für den PC

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-8400 @ 2,80 Ghz oder AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 @ 2,80 Ghz oder AMD Ryzen 5 1600 Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 580 oder Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GB Videospeicher

AMD Radeon RX 580 oder Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GB Videospeicher Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Festplattenspeicher: 100 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K @ 3,60 Ghz oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K @ 3,60 Ghz oder AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 5700 oder Nvidia GeForce RTX 2080 oder Intel ARC mit 8 GB Videospeicher

AMD Radeon RX 5700 oder Nvidia GeForce RTX 2080 oder Intel ARC mit 8 GB Videospeicher Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Festplattenspeicher: 100 GB SSD

Betriebssystem: Windows 11 64-Bit

Windows 11 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K @ 3,60 Ghz oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K @ 3,60 Ghz oder AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 6800 XT oder Nvidia GeForce RTX 3080 mit 10 GB Videospeicher

AMD Radeon RX 6800 XT oder Nvidia GeForce RTX 3080 mit 10 GB Videospeicher Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

32 GB RAM Festplattenspeicher: 100 GB SSD

Nur noch wenige Tage, dann erscheintfürund. Passend dazu veröffentlichen die Macher von Arkane Austin nun diefür den vampirischen Koop-Shooter.Einen absoluten High-End-PC benötigt ihr für den Ausflug im Schnitt nicht, dennoch fordert auch Redfall verhältnismäßig viel Festplattenspeicher und Power seitens eurer Grafikkarte. Und ob diese Systemanforderungen in ihrer Gänze überhaupt zum Tragen kommen, darf angesichts einigerein Stück weit skeptisch betrachtet werden.Arkane Austin hat via Twitter drei verschiedene Konfigurationen vorgestellt, auf denen Redfall zum Release laufen soll. Anders als die Konkurrenz wird jedoch auf detaillierte Angaben verzichtet, weshalb unklar ist, auf welche Auflösung und Bilder pro Sekunde sich die Anforderungen beziehen.Unklar ist derweil, wie es nun um densteht. Anfang Februar bestätigte Publisher Bethesda, dass der Koop-Shooter zwingend eine Internetverbindung zum Spielen benötigt. Vor wenigen Wochen ruderten die Entwickler von Arkane dann zurück und kündigten an, dass sie. Ob dies jedoch bereits schon zum Release geschieht oder erst mit einem zukünftigen Patch, bleibt bisher abzuwarten.Letztes aktuelles Video: Trailer