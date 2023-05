Redfall: Die internationalen Wertungen zeigen sich enttäuscht vom Vampir-Shooter

Redfall: "Entspricht nicht den üblichen Standards"





Wenig Lob, sehr viel Kritik

erscheint amund sollte großer vampirischer Ausflug werden, aber daraus wird offenbar nichts: Die erstenstrafen den Koop-Shooter deutlich ab.Einen wirklichen Erfolgshit haben Microsoft und Arkane Austin, die Macher von, den bisherigen internationalen Reviews nach nicht in der Hand. Der aktuellelaut Opencritic lässt es schon erahnen: Nicht nur technische Probleme machen Redfall zu schaffen.Schon in unsererim März hatten wir bereits die leise Vorahnung, dass es der Koop-Shooter irgendwie schwer haben könnte. Mit den vergleichsweise spät versendeten Testmustern und einem bis zum Releasetag gültigen Embargo war offenbar auch bei Microsoft das Vertrauen nicht allzu groß – möglicherweise zurecht. Mit 65 Punkten basierend auf über 60 abgegebenen Wertungen landet Redfall merklich unter dem Qualitätsniveau, für welches Arkane sonst in der Vergangenheit stand.Die höchste Wertung stammt derzeit mit 4,5 von maximal 5 Sternen vom Magazin We Got This Covered , die Redfall für die offene Spielwelt loben und es als "Arkanes neustes Meisterwerk" bezeichnen. Dabei handelt es sich jedoch um einen deutlichen Ausreißer nach oben, denn der Großteil der restlichen Wertungen liegt deutlich niedriger. Gamesradar vergibt beispielsweise lediglich 2,5 von 5 Sternen und fasst in seinem Fazit zusammen: "Redfall entspricht letztendlich nicht den üblichen Standards von Arkane. Es fühlt sich überstürzt, unfertig und unbefriedigend an." Auch PC Gamer kommt, ohne bisher finale Wertung, zu einem ähnlichen Ergebnis: "Nach all der Irritation darüber, wie das Spiel wohl sein würde, scheitert Redfall nicht nur daran, eine immersive Simulation zu sein, sondern auch an allem anderen. Ich bin ein Fan von Arkane wegen seiner ehrgeizigen, kreativen und dynamischen, systemgesteuerten Welten und Redfall enttäuscht in beiden Kategorien."Unabhängig von den Wertungen ist die Liste an Kritikpunkten bei Redfall ziemlich umfangreich. Neben einer zuweilen stimmungsvollen Spielwelt, wird deren Leere und Belanglosigkeit angemerkt. Hinzu kommen ein durchwachsenes Trefferfeedback, zahllose KI-Aussetzer, eine nur langsam in die Gänge kommende Story, zahlreiche Bugs und weitere technische Unzulänglichkeiten.Nicht zu vergessen sei außerdem der Umstand, dass Redfall in seiner jetzigen Fassung immer noch zwingend Internet beim Spielen benötigt. Wer über eine instabile Verbindung verfügt, der wird regelmäßig vom Server getrennt, denn den vom Entwickler angekündigten Offline-Modus gibt es noch nicht. Wann dieser veröffentlicht wird? Unklar.Bei Steam fallen die bisherigen Rezensionen auch überhaupt nicht positiv aus. Zum aktuellen Zeitpunkt steht Redfall bei einer Bewertung von "Größtenteils Negativ" und gerade einmal 29 Prozent positiven Stimmen. Wer dennoch dem Shooter eine Chance geben will, sollte vorher einen Blick auf diewerfen.Letztes aktuelles Video: Trailer