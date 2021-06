Replaced: Düsterer 2,5D-Plattformer für 2022 angekündigt

Sad Cat Studios und Coat Sink haben beim Xbox Showcase ihr aktuelles Projekt Replaced enthüllt. Es handelt sich dabei um einen düsteren 2,5D-Plattformer, dessen Handlung in einer alternativen Realität der Achtziger Jahre angesiedelt ist. Dort ist 40 Jahre zuvor ein Atomwaffentest gehörig schief gegangen und eine gesamte Nation in Schutt und Asche verwandelt. Dabei steuert man die künstliche Intelligenz R.E.A.C.H., die im Körper eines Menschen gefangen ist, und sucht in Phoenix-City nach Antworten auf die vielen Fragen dieser zerstörten Stadt, die von der korrupten Phoenix Corp. kontrolliert wird.Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten, die an den Film The Island erinnern: Phoenix Corp. schlachtet "freiwillige" Organspender aus, um die Superreichen auszustatten. Bei Xbox Wire heißt es:"Replaced ist inspiriert von Filmen im Cyberpunk-Stil wie Blade Runner 2049, Alien und Upgrade. Die Pixel-Kunst unterstreicht die 80er Jahre-Ästhetik, während die Kämpfe voller Free Flow-Action für jede Menge Spannung sorgen. Unerwartete Wendungen in der Storyline sind nur die Krönung für ein ungemein fesselndes Spielerlebnis."Erscheinen soll Replaced 2022 für PC (Steam, Epic Games Store) und Xbox-Konsolen. Im Game Pass wird der Titel ebenfalls zum Start enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer