Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Actionspiel von Team Ninja soll neue Vision für die Marke zeigen

Square Enix hat ein neues Spiel im Universum von Final Fantasy angekündigt, das "eine neue Vision" für die Reihe darstellen soll. Bei Stranger of Paradise Final Fantasy Origin handelt es sich weniger um ein klassisches Rollenspiel, sondern mehr um ein Actionspiel. Für die Entwicklung zeichnet daher auch Team Ninja zusammen mit Koei Tecmo verantwortlich.Die Geschichte dreht sich um Hacik und seine beiden Mitstreiter Ash und Jed, die sich zum Ziel gesetzt haben, Chaos zu vernichten, nachdem sie die Pforten des Chaos-Schreins geöffnet haben. Aber ob das Trio tatsächlich die Krieger des Lichts sind, von denen eine Prophezeiung spricht, wird sich erst noch zeigen müssen.Square Enix verspricht eine Welt voller Dark Fantasy mit actionreichen Kämpfen. Und schon bald soll man sich ein eigenes Bild davon machen können: Bis zum 24. Juni will man eine Demo auf der PlayStation 5 bereitstellen, die schon bald verfügbar sein sollte. Das finale Spiel soll 2022 neben der PS5 auch für PS4, One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.