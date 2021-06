Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Zeitbegrenzte Demo für PlayStation 5 veröffentlicht

Die versprochene Demo bzw. Trial-Version von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist auf PlayStation 5 veröffentlicht worden ( zum PlayStation Store ).Die Trial-Version gibt einen Vorgeschmack auf das Action-Rollenspiel. Im Mittelpunkt der Trial-Version stehen Jack und seine Verbündeten Ash und Jed, die gemeinsam den Chaos-Tempel erkunden. Die Spieler können die düstere Fantasiewelt erkunden und gegen eine Reihe bekannter Monster aus der Final-Fantasy-Reihe antreten - sowie einige Jobs ausprobieren, darunter Krieger, Dragoon und Schwarzmagier.Die Trial-Version ist nur bis zum 24. Juni 2021 um 16:59 Uhr auf PS5 verfügbar. Danach wird die Demo nicht mehr spielbar sein. Im Anschluss an die Demo sollen die Demo-Spieler in einer Umfrage zu ihrem Spielerlebnis befragt werden. Die Umfrage soll bis zum 30. Juni 2021 um 16:59 Uhr verfügbar sein und kann über den Menübildschirm der Trial-Version aufgerufen werden.Um die Trial-Version in Deutschland auf PlayStation-5-Konsolen kostenlos herunterladen zu können, wird eine PS-Plus-Mitgliedschaft benötigt. Spieler, die keine PS-Plus-Mitgliedschaft besitzen und die Trial-Version spielen möchten, erhalten über eine gesonderte Version Zugang, die kein PS Plus voraussetzt und für 25 Cent im PlayStation Store zum Download bereitsteht.Das Spiel ist erst kürzlich von Square Enix angekündigt worden. Bei Stranger of Paradise Final Fantasy Origin handelt es sich weniger um ein klassisches Rollenspiel, sondern mehr um ein Action-Rollenspiel. Für die Entwicklung zeichnet daher auch Team Ninja zusammen mit Koei Tecmo verantwortlich. Das finale Spiel soll 2022 neben der PS5 auch für PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer