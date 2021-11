Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Square Enix gibt neue Informationen zum Souls-Abstecher im Final-Fantasy-Universum preis

Square Enix hat neue Details zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin veröffentlicht. Bei dem Titel handelt es sich um ein Souls-artiges, in der Welt von Final Fantasy angesiedeltes Spiel der Nioh-Macher Team Ninja. Stranger of Paradise wird aber kein Prequel zu Final Fantasy 1 sein, sondern eine Neuinterpretation der Spiele-Reihe darstellen.Die Geschichte wird sich auf den Helden Jack konzentrieren, dessen Bestreben es ist, das Chaos zu zerstören und das Licht zu den Kristallen von Cornelia zurückzubringen. Bei den Kollegen von IGN stellte Square Enix Captain Bikke vor, einen Piraten, dem Jack und seine Begleiter begegnen werden. Sie werden Bikke auf einem Schiff treffen, das in der Pravoka Seagrot, einem neuen Ort im Spiel vor Anker liegt. Der Piratenkapitän schwingt im Kampf eine zweihändige Axt. Zu den weiteren vorgestellten Charakteren gehört Cornelias königliche Familie, bestehend aus dem König, Königin Jayne und ihren Töchtern Sarah und Mia.Square Enix ging auch auf das so genannte "Break Gauge System" ein. In gewisser Weise kann man dies als eine Variante einer Ausdauerleiste sehen, es gibt aber ein paar wichtige Unterschiede zu klassischen Varianten: Zunächst einmal verringern Angriffe, Sprints und der Einsatz von Spezialfähigkeiten die Anzeige nicht, wie man es von einer typischen Ausdauerleiste erwarten würde. Stattdessen sinkt sie, wenn der Spieler einen Angriff abblockt, die Seelenschutztechnik einsetzt oder einen Treffer einsteckt.Greift der Spieler an, wird mit Kombos und Fähigkeitenangriffen wiederum die Anzeige des Gegners verringert. Ist die Anzeige erschöpft, kann man den Gegner mit einem einzigen Schlag besiegen. Es gibt auch eine neue Fähigkeit namens "Seelenschild", die die Angriffe eines Gegners absorbiert und es den Spielern ermöglicht, sie direkt auf ihn zurückzuschießen.Ähnlich wie beim Lagerfeuer in Dark Souls wird es Checkpoint-Würfel geben, an denen der Spieler wiederbelebt wird, sollte er sterben. Der Spieler wird auch nur an dem Würfel wiederbelebt, an dem er sich als letztes geheilt hat. Aber Achtung: Auch alle Monster in der Umgebung werden beim Heilen des Spielers wiederbelebt - wie man es von den From-Software-Klassikern kennt.Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soll am 18. März 2022 für PlayStation 5, PlayStaion 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (exklusiv im Epic Games Store) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung des Veröffentlichungsdatums