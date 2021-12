Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Neues Video zum Jubiläum des Rollenspiel-Originals veröffentlicht

Zum 34. Jahrestag von Final Fantasy hat Square Enix neues Material zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin mit den Fans geteilt. Im Video bekommen Fans eine der berühmtesten Szenen aus dem Original mit den Helden aus dem kommenden Spiel zu sehen. Dabei handelt es sich um den Gang der Gruppe über die Nordbrücke in der Welt von Final Fantasy. Stranger of Paradise ist eine Neuinterpretation der Geschichte von 1987, bei der Jack und seine Freunde im Mittelpunkt stehen werden. Erzählt werden die Ereignisse aus der Sicht von Garland – dem damaligen Bösewicht von Final Fantasy.Hironobu Sakaguchi, seines Zeichens Schöpfer der Serie und mittlerweile CEO von Mistwalker Corporation sagt dazu: "Garland, der zu Beginn der Geschichte besiegt wird, wird 2.000 Jahre in der Vergangenheit als Chaos wiedergeboren, wo er weiterhin über die Dunkelheit herrscht, aber erneut von den Kriegern des Lichts besiegt wird... Ich habe diesen endlosen Zyklus in der Geschichte erschaffen, weil es das erste Spiel der Serie war. Und obwohl es ein Pixel-Art-RPG ist, dachte ich, dass wir damit eine authentische Unterhaltung schaffen könnten, wenn wir der Geschichte mehrere Ebenen verleihen. Das war der Grund für diese Entscheidung. Ich denke, das Gleiche gilt für die Szene, in der Spieler*innen die nördliche Brücke überqueren und der Titel sowie der Eröffnungstext auf dem Bildschirm zu sehen sind."Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbesteller der digitalen Editionen dürfen bis zu 72 Stunden früher mit dem neuen Action-Rollenspiel von Team Ninja loslegen.Letztes aktuelles Video: Bridge Cutscene