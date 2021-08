Final Fantasy Pixel Remaster: Final Fantasy 4 erscheint am 8. September

"Durchgängig überarbeitete 2D-Pixel-Grafik, neugezeichnet für moderne Hardware, darunter die kultigen Final-Fantasy-Charakterdesigns von Kazuko Shibuya

Wundervolle, neu arrangierte Soundtracks, die unter der Leitung des Originalkomponisten Nobuo Uematsu aufgenommen wurden

Verbessertes Gameplay, darunter aktualisierte Controller-Steuerung, modernisierte UI, Auto-Kampf-Option und mehr

Zusätzliche Spielverbesserungen, darunter Extras wie die Monsterfibel, eine Galerie mit Illustrationen, die Musikbox und die Option, jederzeit zu speichern"

Final Fantasy 4 wird als Teil der Final-Fantasy-Pixel-Remaster-Serie am 8. September 2021 für PC (Steam: 17,99 Euro) und Mobilgeräte erscheinen. Abermals werden überarbeitete Pixel-Grafik und verbesserter Sound versprochen.Features und Verbesserungen (laut Hersteller):"Dieser Remaster basiert auf dem Originalspiel 'Final Fantasy 4', das 1991 veröffentlicht wurde. Features und/oder Inhalte können sich von zuvor erneut veröffentlichten Versionen des Spiels unterscheiden."Square Enix: "In Final Fantasy 4 entsendet das Königreich von Baron die Rotschwingen, die Luftschiff-Flotte des Königreichs, um umliegende Länder anzugreifen. Gequält von seiner Mission beschließt Cecil, ein Dunkelritter und Kapitän der Rotschwingen, mit seinem zuverlässigen Freund und der Frau, die er liebt, gegen das tyrannische Königreich Baron zu kämpfen. Auf seiner Suche nach den Kristallen muss Cecil über Land, unter der Erde, ins Land der Beschwörbaren und sogar auf den Mond reisen. Unterwegs werden Spieler*innen sich mit Kain dem Dragoon, Rosa der Weißmagierin, Rydia der Beschwörerin und vielen anderen, talentierten Kämpfer*innen verbünden. Final Fantasy 4 setzte einen neuen Standard für Rollenspiele mit seiner vielseitigen Besetzung, der tiefgreifenden Story und dem ATB-System (Active Time Battle) in Echtzeit, in dem die Zeit während des Kampfs weiterläuft und so für spannenden Handlungsdruck sorgt.""Zu den Vorbesteller-Boni für Final Fantasy 4 auf Steam gehören drei speziell neu arrangierte Tracks, zwei Bildschirmhintergründe und 20% Rabatt. Diese Tracks gehen von der Originalversion in die neu arrangierte Version über und sind als Teil des Veröffentlichungsangebots oder über das Bundle auf Steam erhältlich. Die speziellen Tracks sind: The Red Wings (Timelapse Remix), Main Theme of Final Fantasy 4 (Timelapse Remix) und Battle 2 (Timelapse Remix)."Alle sechs Spiele der Pixel-Remaster-Reihe können einzeln oder in einem Paket gekauft werden.Letztes aktuelles Video: E3 TeaserTrailer