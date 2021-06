FAR: Changing Tides: In der Fortsetzung tauscht man Okomotive gegen Schiff

Frontier Foundry und Entwickler Okomotive haben mit FAR: Changing Tides eine Fortsetzung zu FAR: Lone Sails angekündigt, in der man erneut eine post-apokalyptische, diesmal allerdings überflutete statt ausgedorrte Umgebung erkundet. Das Spiel ist für PC, Switch sowie die PlayStation- und Xbox-Konsolen der aktuellen zwei Generationen angekündigt und soll Ende des Jahres erscheinen.Diesmal hat der Held einen Namen: Als Toe versucht man herauszufinden, was mit der Welt geschehen ist, bei der es sich um dieselbe handelt, in der man auch im Vorgänger unterwegs war. Die Entwickler wollen deren Geschichte ergänzen, wobei sich das Spiel ebenso neu wie vertraut anfühlen soll. Der erste Trailer gibt einen ersten Eindruck davon, wie das aussehen wird.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer