Slime Rancher 2: Die Schleimjagd geht weiter

Mit Slime Rancher 2 haben die kalifornischen Entwickler Monomi Park im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase einen Nachfolger ihres bis dato mehr als drei Millionen Mal verkauften Schleim-Shooters Slime Rancher angekündigt, der 2022 für PC und Xbox Series X|S erscheinen soll. Via Steam und Epic Games Store kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Auf Xbox Wire schreibt Game Director Nick Popovich: "Die Entwicklung des originalen Slime Rancher war eine unglaubliche Reise für Monomi Park. Mit über 20 Content-Updates, einer Vervierfachung des Teams seit dem offiziellen Start im Jahr 2017 und über 10 Millionen Spieler*innen weltweit ist die Welt von Slime Rancher über die kühnsten Träume hinausgewachsen. Und diese Reise wird mit Slime Rancher 2 noch weitergehen.Slime Rancher 2 bietet eine offene Welt auf einer malerischen Insel, die die Spieler*innen dazu einlädt, die Welt in ihrem ganz eigenen Tempo zu erkunden. In der Entwicklung war besonders ein Aspekt wichtig: Wie kann die Welt von Slime Rancher weiter verbessert werden? In erster Linie sollte die Grafik des Originals noch einmal übertroffen werden, um eine harmonische Welt zu erschaffen, die vom ersten Moment an fasziniert. Dieser Anspruch erstreckt sich auch auf Beatrix’ Heimatbasis, denn die rustikale alte Ranch des Originals wird durch einen wunderschönen, gläsernen Wintergarten ersetzt. In dieser perfekten Umgebung sammelst Du Slimes, baust Früchte an, erntest Gemüse und entdeckst völlig neue Slime-Kombinationen. Der Wintergarten befindet sich auf einer majestätischen Regenbogeninsel. Diese völlig neue Welt voller Mysterien, antiker Technologien, neuer Slimes und wertvoller Ressourcen liegt Dir zu Füßen.Slime Rancher 2 nutzt die Vorzüge der aktuellsten Hardware-Generation voll aus und punktet mit weichem Shading, dynamischer Beleuchtung und unvorhersehbaren physikalischen Reaktionen zwischen den Slimes – und das alles in fantastischer 4K-Auflösung. Aber all diese Verbesserungen steigern eigentlich nur das ohnehin schon herrlich wilde und einzigartige Gameplay, das Slime Rancher so liebenswert macht."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer