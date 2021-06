Contraband: Kooperatives Schmugglerabenteuer der Just-Cause-Macher angekündigt

Mit Contraband haben Microsoft und die Avalanche Studios ( Just Cause ) im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase ein kooperatives Action-Adventure für PC und Xbox Series X|S sowie Xbox Game Pass angekündigt . Ein anvisierter Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.Contraband basiert auf der neusten Generation der auch in der Just-Cause-Reihe verwendeten Apex Engine und entführt in die fiktionale Welt von Bayan, die an die 1970er Jahre angelehnt sei. Die Entwickler nennen das Open-World-Abenteuer ihr bislang ambitioniertestes und spektakulärstes Spiel, das die Fähigkeiten der Xbox Series X voll ausschöpfen soll.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer