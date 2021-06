Conway: Disappearance at Dahlia View: Observativer Thriller in den 1950ern angekündigt

Erlebe die packende und emotionale Geschichte eines brandneuen Krimithrillers von White Paper Games, den Schöpfern von The Occupation und Ether One.

Führe die Untersuchungen in einem Vermisstenfall in der Person von Robert Conway, einem pensionierten Ermittler, der in Dahlia View lebt.

Beobachte die Aktionen der Einwohner von Dahlia View, untersuche verdächtige Verhaltensweisen und decke neue Spuren auf.

Erkunde Dahlia View, löse Rätsel und befrage Einwohner, um neue Indizien aufzutreiben, Verdächtigenprofile zu erstellen und die Puzzlestücke deiner Untersuchungen zusammenzufügen.

Screenshot - Conway: Disappearance at Dahlia View (PC) Screenshot - Conway: Disappearance at Dahlia View (PC) Screenshot - Conway: Disappearance at Dahlia View (PC) Screenshot - Conway: Disappearance at Dahlia View (PC) Screenshot - Conway: Disappearance at Dahlia View (PC)

Mit Conway: Disappearance at Dahlia View haben White Paper Games ( The Occupation Ether One ) und Publisher Soldout im Rahmen der Future Games Show einen an den Hitchcock-Klassiker Das Fenster zum Hof erinnernden Observations-Thriller angekündigt, der im Herbst 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Manchmal braucht es zunächst einen Albtraum, um einen Ort wie Dahlia View aus seinem Schlummer zu erwecken. Du führst die Untersuchung im Fall eines verschwundenen Kindes und deckst in einem Thriller der Beobachtungen mit intensiver Geschichte von den Schöpfern von The Occupation und Ether One dunkle Geheimnisse von Dahlia View auf.Conway: Disappearance at Dahlia View ist ein packender Thriller der Beobachtungen, der im England der 1950er-Jahre spielt. Als in Dahlia View die achtjährige Charlotte May als vermisst gemeldet wird, sucht der pensionierte Ermittler Robert Conway nach der Wahrheit ihres Verschwindens, beobachtet aus seinem Appartement heraus seine Nachbarn und hinterfragt ihr Verhalten. Als die Verdachtsmomente zunehmen, beginnt Conway mit eigenen Ermittlungen zum Verschwinden von Charlotte May, verfolgt Spuren, entdeckt neue Inidizien und fügt die Puzzlestücke eines unvorhergesehenen Pfades zur Wahrheit hinter dem Geschehen zusammen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer