Conway: Disappearance at Dahlia View: Observativer Thriller in den 1950ern erscheint Anfang November

Am 2. November 2021 wollen White Paper Games ( The Occupation Ether One ) und Soldout den an den Hitchcock-Klassiker Das Fenster zum Hof erinnernden Observations-Thriller Conway: Disappearance at Dahlia View für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Auf dem PlayStation Blog stellt Designer Pete Bottomley das narrative Kriminalabenteuer über ein vermisstes Mädchen näher vor: "Für alle, die unser neuestes Spiel noch nicht kennen: Conway: Disappearance at Dahlia View ist ein spannender Beobachtungsthriller, der im England der 1950er-Jahre spielt. Als die achtjährige Charlotte May aus Dahlia View als vermisst gemeldet wird, sucht der pensionierte Ermittler Robert Conway nach der Wahrheit hinter ihrem Verschwinden und beobachtet seine Nachbarn aus dem Fenster seiner Wohnung und hinterfragt ihr Verhalten. Als die Verdächtigungen ausufern, startet Conway seine eigene Untersuchung zum Verschwinden von Charlotte May, verfolgt Spuren, entdeckt neue Hinweise und setzt auf dem unvorhersehbaren Weg zur Wahrheit den Fall Stück für Stück zusammen.Wir haben Conways Umgang mit Verdächtigen um drei wichtige Gameplay-Loops herum designt: Beobachtung, Suche und Durchsicht der Beweise. Während der Beobachtungsabschnitte beobachtet Conway das Anwesen Dahlia View durch die Linse seiner Kamera, um seine Nachbarn zu beobachten und verdächtige Aktivitäten zu fotografieren. Mit den adaptiven Triggern des DualSense Wireless-Controllers fühlt ihr das befriedigende Auslösen einer Kamera aus den 50ern, wenn ihr Beweise fotografiert und Dahlia View nach Beweisen durchsucht.Wenn die Ermittlung Conway zu den Häusern seiner Nachbarn führt, um Spuren nachzugehen und nach Beweisen zu suchen, lässt euch das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers die Texturen und Unebenheiten verschiedener Oberflächen fühlen, wie altes Kopfsteinpflaster und knarzende Holzböden, und so tiefer in die spannende Welt von Dahlia View eintauchen. Die PS5-Version bietet zwei Grafikmodi: einen Modus mit einer nativen 4K-Auflösung für messerscharfe Bildqualität und einen Raytracing-Modus, um die Welt von Dahlia View detailgetreuer zu erleben.Zu guter Letzt lassen euch die schnellen Ladezeiten der SSD von PS5 zusammen mit der Zen-Loader-Technologie der Unreal Engine mit einem Tastendruck für eure Ermittlungen in das 'Dahlia View'-Anwesen springen und es wieder verlassen. Unser Ziel war es, die neuesten Features von PS5 voll auszunutzen, um sicherzustellen, dass das Tempo und die Spannung unseres narrativen Thrillers aufrechterhalten werden, ohne auf lange Ladezeiten warten zu müssen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer