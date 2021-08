Project Warlock 2: Kickstarter-Kampagne für den Retro-Shooter

Zur weiteren Finanzierung von Project Warlock 2 haben die polnischen Entwickler Buckshot Software eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Das eher symbolisch gemeinte Finanzierungsziel bei 205 Euro ist bereits erreicht worden. Die weiteren Geldmittel sollen für zusätzliche Inhalte, Skins, Modi und Features verwendet werden. Aktuell steht der Geldzähler bei knapp 5.000 Euro. Kickstarter-Unterstützer können ebenfalls physische Editionen bestellen. Eine digitale Edition ist für 10 Euro verfügbar.Der Retro-Shooter mit Waffen und Magie wird für PC und Konsolen erscheinen. Das Spiel wird kurz nach der Kickstarter-Kampagne in den Steam Early Access und bei GOG.com (Games In Development) starten. Das erste Kapitel des Spiels wird man im Early Access spielen können.In der Spielbeschreibung heißt es: "Palmer, ein engagierter Schüler des Warlocks, wacht im Schlafzimmer des Schlosses auf. Sein Meister ist nirgends zu finden, die Burg ist von Dämonen überrannt und er hat nur seine Waffen zur Verfügung, um sie aufzuhalten. Jetzt muss sich der junge Hexenmeister zusammenreißen, seinen Stab aufladen und sich zu einer nahe gelegenen Festung durchkämpfen, aus der Horden von abscheulichen Monstern strömen.Project Warlock II beginnt direkt nach den Ereignissen des ersten Spiels. Es legt die Perspektive auf drei Schüler des Warlocks aus dem ersten Spiel. Jeder ist Meister seines bzw. ihres eigenen Faches und verfolgt ganz eigene Motive, ihren alten Meister konfrontieren zu wollen. Palmer, Urd und Kirsten nutzen alles, was ihr Mentor ihnen beigebracht hat, und beherrschen die Möchte Kampfmagie, Pyromantie und Schwarzmagie. Jetzt müssen sie ihre hart erarbeiteten Fähigkeiten auf die Probe stellen.Mach dich auf drei explosive Episoden gefasst, die sich jeweils um einen anderen Hexenmeister mit eigenen Fähigkeiten, Perks und Arsenal drehen. Die Kapitel spielen in verschiedenen Umgebungen, enthalten ganz unterschiedliche tödliche Monster sowie in der Dunkelheit lauernde Bosse - aber auch mehr Geheimnisse, Upgrades, Pickups, Springen, Strafing und Schießereien, als dein Blitzstab aushält."