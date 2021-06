SacriFire: Modernes Retro-Rollenspiel der Warsaw- und Regalia-Macher angekündigt und Kickstarter lanciert

Dynamische Gefechte – Unsere Kampf-Engine verbindet Echtzeit- und rundenbasierten Kampf und bietet so ein flüssiges Spielerlebnis, das sowohl herausfordernd als auch zufriedenstellend ist. Kämpfe Seite an Seite mit Gefährten, wähle aus einer Vielzahl von Waffen aus, ziele auf einzelne gegnerische Körperteile und kombiniere Angriffe, um komplexe Kombos zu erstellen.

Hochwertige Präsentation – Durch den Einsatz von sowohl Pixel Art als auch 3D-Grafiken kombinieren wir einen Retro-Stil mit innovativen digitalen Effekten. Handgezeichnete und animierte Charaktere harmonieren nahtlos mit 3D-modellierten Umgebungen.

Moralische Vielschichtigkeit – Die originelle Story von SacriFire zielt einerseits darauf ab, die Standard-RPG-Themen zu respektieren und andererseits zu umgehen. Obwohl du dich mit unseren liebenswerten Charakteren wohlfühlen wirst, weißt du nie, was dich als nächstes erwartet!

Eine Geschichte zweier Welten – Reise zwischen der sich ausbreitenden unterirdischen Stadt Antioch und dem idyllischen Geisterparadies Erebus in einem gut entwickelten Spieluniversum, das sowohl Fantasy- als auch Science-Fiction-Elemente enthält.

Ausgereifte Spielmechaniken – Mach dir diverse Kampfdisziplinen zu eigen, stelle Waffen her, löse Rätsel und bewältige fantasievolle Dungeons.

Originelle Musik und professionelle Synchronsprecher – Ein brandneuer Soundtrack, komponiert von G4F und dem legendären Motoi Sakuraba. Die talentierten Sound Cadence Studios erwecken die unvergesslichen Charaktere von SacriFire zum Leben!

Mit SacriFire haben die polnischen Entwickler Pixelated Milk ( Regalia: Of Men and Monarchs Warsaw ) im Rahmen der PC Gaming Show ein nach eigenen Angaben von Vagrant Story und Xenogears inspiriertes Rollenspiel japanischer Machart angekündigt, das 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht werden soll. Via Steam und GOG kann man den auch im Epic Games Store erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Außerdem hat man parallel zur Ankündigung eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des sowohl mit klassischen als auch modernen Elementen aufwartenden Rollenspiels lanciert. Aktuell haben 968 Unterstützer 36.870 Euro zugesagt. Der Zielbetrag der am 14. Juli 2021 endenden Kampagne liegt bei 82.000 Euro. Die Macher beschreiben SacriFire als ein "modernes, von JRPGs inspiriertes Spiel mit einem einzigartigen Kampfsystem, einer umfassenden Story, fantastischer Grafik und Musik von Motoi Sakuraba."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer