N1NE: The Splintered Mind Part 1: Cyberpunk-Adventure im Jahr 2099 für VR

Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - N1NE: The Splintered Mind Part 1 (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Entwickler OD1N Studios spult die Cyberpunk-Zeit vor bis ins Jahr 2099. N1NE: The Splintered Mind Part 1 wird der erste Teil der VR-Adventure-Trilogie, in der man als Detektiv einen verdächtigen Mordfall an seinem Freund untersucht. Der Titel soll "bald" auf Steam für Rift, Vive, Index und WMR erscheinen - wann genau, steht noch nicht fest.Als erfinderischer Detektiv Avery Nine ist man sowohl in der realen Stadt Neo Eysden als auch in "Nu.Real" unterwegs. Beherrscht wird die Welt natürlich von Monopolisten, ruchlosen Konglomeraten und Gangs. Erkunden, interagieren, ermitteln, verhören - diese Aufgaben erwarten den Spieler laut Steam-Store. Dazu gehört die Manipulation von Objekten, das Scannen von Gegenständen nach Hinweisen, das Hacken von Überwachungssystemen, Unterhaltungen und mehr.Auf seinen Ausflügen tritt Nine u.a. mit dem Widerstand in Kontakt. Von Action ist hier nicht die Rede - es wird aber erwähnt, dass die Hoffnung immer bei denjenigen gefunden werden könne, die zum Kämpfen bereit seien. Im aktuellen Trailer erinnern einige Mechaniken übrigens an beliebte VR-Shooter, u.a. das Scannen der Leitungen hinter der Wand ( Half-Life: Alyx ) oder das Rucksack-Inventar ( The Walking Dead: Saints & Sinners ).