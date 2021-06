Immortality: Neuer Mystery-Thriller von Sam Barlow angekündigt

Screenshot - Immortality (PC) Screenshot - Immortality (PC) Screenshot - Immortality (PC) Screenshot - Immortality (PC) Screenshot - Immortality (PC)

Mit Immortality (vormals Project Ambrosio) haben Sam Barlow ( Her Story Silent Hill: Shattered Memories ) und Half Mermaid im Rahmen der Future Games Show einen neuen Mystery-Thriller angekündigt, der mehrere Jahrzehnte fiktionale Hollywood-Geschichte umspannen und 2022 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Als Autoren stehen Barlow Allan Scott (Don't Look Now, Queen's Gambit), Amelia Gray (Mr. Robot, Maniac) und Barry Gifford (Wild at Heart, Lost Highway) zur Seite. Laut Barlow (via PC Gamer ) sei Immortality zehnmal ambitionierter als Telling Lies. In der Spielbeschreibung heißt es: "Marissa Marcel war ein Filmstar. Sie drehte drei Filme. Aber keiner dieser Filme wurde je veröffentlicht. (...) Man geht davon aus, dass sie verloren gegangen sind oder zerstört wurden.1968: Alan Fischer inszeniert Ambrosio, seine Adaption des berüchtigten Gothic-Romans Der Mönch von M. G. Lewis. Er besetzt die Rolle der berüchtigten Matilda mit der unbekannten Marissa Marcel.1970: John Durick schreibt seinen Thriller Minsky mit Marcel im Hinterkopf. Der in New York City spielende Film handelt vom Tod eines berühmten Künstlers. Marissa spielt die Rolle der Muse, die verdächtigt wird, ihn ermordet zu haben.1999: Für seinen Abgesang arbeitet Durick wieder mit Marcel zusammen, die nach einer längeren Auszeit zurückkehrt. Der Film Two of Everything ist ein subversiver Thriller, der die Dualität zwischen einem erfolgreichen Popstar und ihrem Körperdouble erforscht."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer