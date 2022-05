Silt: Düsteres Unterwasserabenteuer erscheint am 1. Juni für PC und Konsolen

Wie der neue Termin-Trailer zeigt können zukünftig auch auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Switch Tauchgänge unternommen werden. Bei der Gestaltung von Silt war es den Entwicklern sehr wichtig, dass alles so aussieht, als würde es aus Gemälden ihres Künstlers entspringen. Der Stil erinnert an einen Mix aus Abzu und Limbo und auch spielerisch sollen Rätsel im Vordergrund stehen.

In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist ein Taucher, allein in einem Unterwassergraben, auf der Suche nach längst vergessenen Geheimnissen. Silt ist ein Erkundungsspiel in einer surrealen Meereswelt. Erkunde die Tiefen, in denen um dich herum alle möglichen Kreaturen zu Hause sind, um Rätsel dieser Umgebung zu lösen und noch tiefer in die Dunkelheit abzutauchen.Entdecke eine surreale Unterwasserwelt, in der die Natur immer bizarrere Formen hervorgebraucht hat, um das Überleben zu sichern. Durchquere atemberaubende Unterwasserszenarien und entdecke fremdartige Kreaturen, unerforschte Ruinen und uralte Maschinen, die in der Tiefe verborgen liegen.Schlüpfe in verschiedenartige und unverwechselbare Meereswesen, um dir ihre einzigartigen Fähigkeiten anzueignen, Rätsel zu lösen und der Umgebung zu trotzen. Überlebe Begegnungen mit riesenhaften Seeungeheuern und eigne dir ihre Kräfte an, um einen lange schlummernde Macht im Zentrum des Tiefseegrabens aufzuwecken.Erlebe eine beunruhigende Schwarzweißwelt mit einem ausgeprägt handgezeichneten Flair, das aus den Skizzen und finsteren Fantasien des Künstlers Mr Mead entwickelt worden ist – eine unheilschwangere Reise unter dem Meer."