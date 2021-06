Tails of Iron: Video gewährt einen Blick auf die Story des tierischen Rollenspiels

Meistere brutale Kämpfe nach Art des Soulslike-Genres und vollführe Ausweichrollen, Parierschläge und tödliche Vollstreckungen!

Erkunde ein weitreichendes, trügerisches Königreich mit sechs unterschiedlichen Lebensräumen – jeder von ihnen mit seinen eigenen Pfaden und Geheimnissen.

Tauche in die fesselnde Geschichte ein, die von der tiefen, kratzigen Stimme Doug Cockles (die Stimme Geralt von Rivias aus der „Witcher“-Serie) erzählt wird.

Passe deinen Angriffsstil mit einem breiten Spektrum individueller Waffen und Rüstungen an.

Stelle eine Gruppe tapferer Gefährten zusammen, die dir auf ausgewählten Missionen zur Seite steht.

Schließe Nebenquests ab, um ein wenig zusätzliches Gold zu verdienen.

Finde spezielle Pläne, um neue, mächtige Waffen schmieden zu können.

Sammle seltene Zutaten, um gesundheitsfördernde Speisen zuzubereiten.

Überstehe schonungslose Bosskämpfe gegen die tödlichen, übergroßen Generäle des Frosch-Klans.

Erfreue dich am hinreißenden und liebevoll handgezeichneten 2D-Artwork des Spiels.

Odd Bug Studio ( The Lost Bear ), United Label Games und CI Games haben im Rahmen der Future Games Show ein neues Video zu Tails of Iron veröffentlicht, das einen Blick auf die Hintergrundgeschichte des 2D-Rollenspiels gewährt:Letztes aktuelles Video: Story TrailerTails of Iron soll 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Die Xbox-Fassungen werden laut Microsoft Store Smart Delivery unterstützen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Tails of Iron ist ein handgezeichnetes RPG-Abenteuer mit gnadenlos harten Kämpfen. Das Spiel führt dich in ein düsteres Land, das von einem fürchterlichen Krieg heimgesucht wird. Führe als Redgi, Erbe des Rattenthrons, dein zerfallenes Königreich wieder zu altem Glanz, indem du den unbarmherzigen Frosch-Klan und ihren grimmigen Anführer Grünwarz vertreibst.Auf deiner Entdeckungsreise durch die trügerisch bezaubernde Welt triffst du einige eigentümliche Gefährten, die bereit sind, dich auf deinem Abenteuer zu unterstützen. Und du wirst alle Hilfe brauchen, die du kriegen kannst – egal, ob es um neue Rezepte für Gerichte, Pläne zur Herstellung tödlicher Waffen und Rüstungen oder sogar ein tuckerndes, gepanzertes Maulwurfsgefährt geht! Bezwinge deine Ängste. Rette deine Brüder. Hol dir dein Königreich zurück."Als Features werden genannt: