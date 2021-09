Tails of Iron: Der Erbe des Rattenthrons im Kampf gegen den Frosch-Clan

Das 2D-Abenteuer-Rollenspiel Tails of Iron ab 19,99€ bei kaufen ) ist für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht worden (Preis: 24,99 Euro). Die Next-Gen Versionen sollen in 4K mit 60fps laufen. Auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden unterstützt. Eine physische Version ist als Crimson Knight Edition erhältlich und umfasst zwölf zusätzliche Skins. Erste Nutzerreviews auf Steam fallen "sehr positiv" aus. 86 Prozent von 193 Nutzerreviews sind "positiv"."Tails of Iron, von Indie-Entwickler Odd Bug Studio und Publisher United Label, erzählt die Geschichte von Redgi. Der Erbe des Rattenthrons begibt sich auf eine gefährliche Reise, um sein Königreich von dem gnadenlosen Frosch-Clan zu befreien. (...) Von Froschzombies bis hin zu gigantischen Maden - und allem, was es sonst noch so gibt - steckt das Königreich voller Gefahren. Durch den Einsatz verschiedener tödlicher Fähigkeiten, darunter Konter, Fernkampfangriffe und schaurige Exekutionen, können Spieler siegreich aus den Kämpfen hervorgehen. Um gegen die Vielzahl an Bossen, die stets eine eigene Herausforderung bieten, eine Chance zu haben, steht den angehenden Helden eine Fülle an Waffen und Ausrüstungen mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Rüstung bietet zwar einen besseren Schutz, doch ist es ratsam, dafür die Ausweichrolle zu verlangsamen? Eine Axt richtet zwar größeren Schaden an, doch ein leichter Speer ist schneller und besitzt eine größere Reichweite", schreibt der Publisher.Eine handgezeichnete Welt mit sechs Biomen, brutale Kämpfe gegen die übergroßen Generäle des Frosch-Clans, anpassbare Kampfstile mit einer Vielzahl an Waffen & Rüstungen und Nebenmissionen als zusätzliche Einnahmequelle werden versprochen. Als Erzähler ist Doug Cockle (Geralt aus der The-Witcher-Reihe) zu hören.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Your Tail Begins