Transformers: Heavy Metal: Augmented-Reality-Spiel für Smartphones à la Pokémon GO

Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2021 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro. Copyright © 2021 Niantic, Inc. All Rights Reserved.

Niantic, Hasbro und Tomy arbeiten zusammen, um Transformers: Heavy Metal als Augmented-Reality-Spiel für mobile Geräte (Smartphones) zu veröffentlichen. Das Spiel soll Optimus Prime und Bumblebee in der realen Welt zum Leben erwecken (à la Pokémon GO) und setzt auf die Lightship-Plattform von Niantic.In Transformers: Heavy Metal schließen sich die Spieler dem Guardian Network an - Menschen, die sich mit den Autobots im Krieg gegen die Decepticons verbündet haben. Als Guardian werden die Spieler in der AR-Welt bestimmte Ressourcen finden und die Decepticons in rundenbasierten Kämpfen bekämpfen können - entweder alleine oder gemeinsam mit Freunden. Interessierte Spieler können sich unter www.transformersheavymetal.com vorab registrieren."Transformers: Heavy Metal soll noch in diesem Jahr weltweit auf den Markt kommen und wird demnächst in ausgewählten Märkten als Soft Launch erscheinen. Tomy wird das Spiel in Japan veröffentlichen, und das in Seattle ansässige Unternehmen Very Very Spaceship ist federführend bei der Entwicklung des Spiels.""Die Lightship-Plattform ist die globale AR-Plattform von Niantic, die den Standard für AR, Echtzeit-3D-Mapping und soziale Multiplayer-Erlebnisse setzt. Mit dem Niantic Lightship ARDK können Entwickler ihre eigenen AR-Welten mit fortschrittlichen Entwicklungswerkzeugen erstellen, um realistische und völlige neue AR-Erlebnisse zu schaffen, die den Standort, den Umgebungskontext und gemeinsame Multiplayer-Ansichten einbeziehen."