Blacktail: Auf slawischer Mythologie basierendes Hexenabenteuer angekündigt

Besiege mit deinem verlässlichen Bogen und deinem Panzerhandschuh Gegner, denen du auf deiner Reise begegnest.

Stelle Pfeile und Tränke her, jage Wild, und sammle Kräuter, um im unheimlichen Wald zu überleben.

Finde versteckte Schätze und Stücke slawischer Legenden.

Folge einer mysteriösen Stimme, die Yaga den dunklen Weg zur Macht zeigt, und entdecke dabei deine eigene Vergangenheit.

Spüre schwer zu findende Geister auf und beweise dich in spannenden Bosskämpfen, um Yagas verlorene Erinnerungen zu finden.

Lasse Erinnerungen Revue passieren, um Hinweise zu sammeln, mit denen du herausfinden kannst, was mit Yagas verschollenen Freunden passiert ist.

Tauche in das Surreale ein. Jede Erinnerung stellt eine kunstvoll kreierte narrative Episode in 2,5D dar – jede eine bizarre Vision, die Licht auf Yagas Herz und Seele wirft sowie auf ihre geheimnisvolle Herkunft.

Definiere deine Bündnisse und Werte durch handlungsgetriebene Nebenaufgaben. Das Schicksal des Landes und seiner Bewohner liegt in deinen Händen: Sei rachsüchtig und manipulativ oder ehrlich und mitfühlend.

BLACKTAILs Moralsystem wirkt sich erheblich auf deine Spielerfahrung aus. Deine Fertigkeiten werden sich mit deinen Entscheidungen ändern – sie wirken sich auf die Story und deine Gesinnung aus.

Sammle verlorene Rezepte aus dem uralten Grimoire, braue Elixiere im Kessel, um Fertigkeiten aufzuwerten, und werde immer mächtiger.

Mit Blacktail haben The Parasight ein Action-Adventure für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt , in dem man in die Rolle der Sagen-Hexe Baba Yaga schlüpft. Ein anvisierter Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt. Auf Steam kann man den Titel ehemalige Bloober-Team-Entwickler aber bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist Yaga, eine 16-Jährige, der Hexerei vorgeworfen und die aus einer slawischen Siedlung des frühen Mittelalters verbannt wird. Als ihre lebhaften Erinnerungen an die Vergangenheit als böse Geister wiederkehren, ist ihre beste Chance, das zu tun, was sie am besten kann: sie zur Strecke zu bringen.Erschaffe den Mythos Baba Yagas, indem du die Ursprünge dieser alten slawischen Figur in BLACKTAIL, dem ersten Action-Abenteuer in der Egoperspektive von THE PARASIGHT, selbst nacherlebst. Erlebe eine einzigartige Mischung aus packendem Bogenkampf und düsterer Geschichte. Du entscheidest, ob du zur Beschützerin des Waldes oder zum Albtraum wirst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer