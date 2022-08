Blacktail: Action-Adventure zum slawischen Baba Yaga-Mythos angekündigt

Und wenn sie nicht gestorben sind, hexen sie noch heute

Mythen, Märchen und Legenden faszinieren die Menschheit seit ihren Ursprüngen. Umso erfreulicher, dass es sich das Entwicklerstudio THE PARASIGHT zur Aufgabe gemacht hat, dem jahrhundertealten slawischen Hexen-Mythos wieder neues Leben einzuhauchen. Das auf der Gamescom: Opening Night Live Bühne angekündigte RPG erscheint noch diesen Winter für PC, PS5 und Xbox Series X/S."Our main goal is to create games based on folk and fairy tales, give them a modern twist and go beyond the clichés." Mit dieser ambitionierten Prämisse stellt das polnische Entwicklerstudio das surreale First-Person-Action-Adventure Blacktail vor:"Du bist Yaga, ein 16-jähriges Mädchen, das der Hexerei bezichtigt und aus einer mittelalterlichen slawischen Siedlung vertrieben wurde. Als die Erinnerungen an deine Vergangenheit als böse Geister zurückkehren, bleibt dir nichts anderes übrig, als sie zu jagen, in der Hoffnung, dein eigenes Geheimnis zu lüften."So führt euch das Spiel ins tiefe Geäst der slawischen Folklore und Wälder. Wappnet euch gegen die mystischen Kreaturen mit Magie und Bogen, jagt Wild, sammelt Ressourcen und bereitet Tränke zu, um eure Fähigkeiten verbessern sowie euren Spielstil zu gestalten. Dabei erkundet ihr die geheimnisvolle Umgebung, findet verborgene Schätze und Rezepte, während ihr mehr über eure Vergangenheit und die Hexenkunst erfahrt. Ob ihr den Weg der Tugend oder des Bösen einschreitet und welches Schicksal dem Land samt seiner Einwohner blühen soll, liegt dabei durch das Moralsystem von Blacktail - das auch Skills beeinflusst - in euren Händen.Wann genau der Baba Yaga-Mythos die Next-Gen-Konsolen und den PC heimsucht, wurde noch nicht bekannt gegeben. Lediglich, dass sich Freunde der Hexenkunst bereits diesen Winter an der roten Eiche versammeln dürfen.