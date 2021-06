Bramble: The Mountain King: Horrorabenteuer in nordischer Sagenwelt im Anmarsch

Screenshot - Bramble: The Mountain King (PC) Screenshot - Bramble: The Mountain King (PC) Screenshot - Bramble: The Mountain King (PC) Screenshot - Bramble: The Mountain King (PC) Screenshot - Bramble: The Mountain King (PC)

Mit Bramble: The Mountain King arbeitet das schwedische Dimfrost Studio an einem auf skandinavischen Sagen basierenden Horrorabenteuer, das 2022 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Auf Steam kann man den mit der Unreal Engine entwickelten und via Epic MegaGrants unterstützen Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erkunde die gefährliche Welt von Bramble: The Mountain King, ein atmosphärisches Abenteuer-/Horrorspiel, in dem du einen kleinen Jungen spielst, der auf der Suche nach seiner Schwester ist. In einer von uralten skandinavischen Sagen inspirierten Welt nimmt Bramble dich mit auf eine Reise voller wunderschöner Landschaften, mythischen Wesen und riesigen Bossen.Im Laufe des Spiels wirst du Monster in Form von Bossen treffen und bezwingen. Diese Szenen sind brutal und blutig. Einige dieser Monster haben möglicherweise menschliche Züge, aber alle sind Monster/Kreaturen der nordischen Sagenwelt. Darüber hinaus kannst du in magischen Wäldern auf tote Kreaturen oder Tiere treffen, die Geschichten rund um den Alltag der Trolle erzählen. Einige Fabelwesen haben Körper, die der menschlichen Form ähneln, manchmal erscheinen sie halbnackt oder in freizügiger Kleidung."Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer