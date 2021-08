Arietta of Spirits: Klassisches Action-Adventure für PC und Konsolen veröffentlicht

Erkunde die mysteriöse Insel mit grünen Wäldern, finsteren Höhlen und dunklen Geheimnissen

Wunderschöne Retro-Pixelgrafik, inspirierender Soundtrack

Triff faszinierende Charaktere und entdecke uraltes Wissen

Besiege allerlei Feinde in reaktionsbasierten Kämpfen

Leicht zugängliche Spielmechanismen für alle

Am 19. bzw. 20. August 2021 haben Third Spirit Games und Red Art Games das an klassische Legend-of-Zelda-Abenteuer angelehnte 2D-Action-Adventure Arietta of Spirits für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo bis dato 95 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 27. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet der Download hingegen jeweils 19,99 Euro. Darüber hinaus stehen auf allen Plattformen kostenlose Demoversionen bereit. Auf PS4 und Switch sind außerdem physische Boxversionen des Pixelart-Titels im 16-Bit-Stil erhältlich In der Spielbeschreibung heißt es: "Arietta of Spirits ist ein bezauberndes Adventure mit emotionaler Geschichte, Gameplay ohne Füllstoff und rasanten Kämpfen. Das Spiel erzählt die Geschichte von Arietta und ihrer Familie, die zum ersten Mal nach dem Tod der Großmutter deren Ferienhütte besuchen. Der Familienausflug nimmt eine unerwartete Wendung, als Arietta einen geheimnisvollen Freund findet und lernt, die Geister zu sehen, die auf der Insel wohnen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer