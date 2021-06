Elex 2: Rollenspiel-Fortsetzung von Piranha Bytes enthüllt; Jetpack wird ausgebaut

Elex 2 soll das Rad nicht neu erfinden, sondern wird auf den Stärken des Vorgängers aufbauen und diese erweitern.

Die Laier erzählen sie nun auch seit wie lange, 20 Jahren? Aber von Erweiterung und Ausbau ist nach wie vor nix zu sehen, es wird weiter am Fließband Gothic 2 in anderen Kleidern produziert.Kommen sich die Leute die da arbeiten nicht mal irgendwann lächerlich vor? Das ist erinnert mich langsam an AC/DC und wie die mit 70 noch in Schuluniform auf der Bühne rumhüpfen und versuchen dabei so rüberzukommen wie in den 80ern.