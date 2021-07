Elex 2: Interview: Stinkende DLCs, Attribute mit Auswirkungen, Jonathan Davis und typisch Piranha Bytes

Bei der ersten Präsentation von Elex 2 zur Vorschau ) konnten wir auch mit den Entwicklern bei Piranha Bytes sprechen. Während in vielen anderen Interviews die Interviewpartner stets darauf aus sind, ihre Produkte möglichst lang und breit mit vielen Marketing-Buzzwords überschwängt zu bewerben, sind Björn und Jenny Pankratz aus dem Essener Studio ganz anders. Und das gilt auch für ihre Spiele ...Piranha Bytes: "Wir haben an allen Stellschrauben gedreht und auch Animationen und Gesichtsanimationen überarbeitet beziehungsweise ganz neu gemacht."Piranha Bytes: "Wir haben bei all unseren Games auf markante Charaktere gesetzt und behalten das auch für Elex 2 bei, weil das genau eines der Dinge ist, die unsere Spiele besonders machen. Dabei wird es sehr viele verschiedene Charaktere geben, mit humorvollen bis hin zu ernsthaften Dialogen und Geschichten."Piranha Bytes: "Wir arbeiten mit professionellen Lokalisierungsteams zusammen. Und wir sagen bewusst Lokalisierung, denn das ist viel mehr als eine reine Übersetzung. Da wird Elex 2 einen sehr hohen Qualitätslevel erreichen, dafür haben wir gesorgt."Piranha Bytes: "Elex 2 ist ein typisches Piranha-Bytes-Spiel. Jax kann allerdings alle möglichen Skills, Kampfstile und Ausrüstungsgegenstände ausprobieren und sich im späteren Verlauf dann weiter spezialisieren. Mehr Informationen zu den Fraktionen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, nur klar ist, dass jede Fraktionen eine bestimmte Art zu Kämpfen bevorzugt (wie schon bei Elex sind die Berserker weiterhin Magie-affin) und einzigartige Ausrüstung anbietet, die man nur erhält, wenn man sich dieser Fraktion anschließt."Piranha Bytes: "Bei Elex 2 haben alle Attribute konkrete Auswirkungen - als Beispiel: wer mehr Punkte in Stärke investiert hat, haut mit einer Axt auch härter zu und richtet mehr Schaden an."Piranha Bytes: "Elex 2 ist ein typisches Piranha-Bytes-Spiel. Die händisch erstellte Welt ist eine unserer größten Stärken und ja, wir werden viel Abwechslung bieten; Wüsten, Wälder und Wiesen, schneebedeckte Berge, Vulkanlandschaften und alles was das Herz begehrt. Und zu entdecken wird es immer etwas geben, Ausrüstung oder besondere Gegner oder bestimmte Quests, dass sich Erkundung in einem Piranha-Bytes-Spiel lohnt, ist Ehrensache."Piranha Bytes: "Nö! Jonathan Davis nicht … DER singt nur im Trailer. Und die Zusammenarbeit entstand, weil Jonathan Davis selber Gamer ist. Und es ist natürlich besser, wenn man jemanden hat, der einen Bezug zum Spielen hat. So konnten wir ihn leicht überzeugen, einen neuen Song extra für Elex 2 zu schreiben - den man in einer angepassten Version im Trailer hört und in voller Länge im Spiel selbst."Piranha Bytes: "Wir haben zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, ja. Zum Beispiel wird DirectX12 unterstützt, zusätzlich auch natürlich DirectX11. Und wir setzen auf unsere eigene Engine, weil sie optimal für das funktioniert, was wir brauchen: eine Seamless Open World darzustellen."Piranha Bytes: Wir mögen immernoch keine stinkenden DLCs!Letztes aktuelles Video: Trailer