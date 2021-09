Elex 2: Story-Trailer zeigt, was Jax in die Isolation getrieben hat

Im Zuge der THQ-Nordic-Showcase ist der Story-Trailer von Elex 2 ab 49,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht worden. Der Trailer für das Open-World-Rollenspiel zeigt, was Jax (Hauptfigur), die Bestie von Xacor, in die Isolation getrieben hat - und warum nun die Zeit für ihn gekommen ist, sein Exil aufzugeben.Die Hauptfigur von ELEX 2 ist abermals Jax, der jedoch seiner Kräfte beraubt wurde und mittlerweile als Einsiedler in einer Wüste sein Dasein fristet. Trotz gleicher Hauptfigur wird man wieder klein und kraftlos anfangen müssen. In einem Interview mit den Entwicklern im Zuge der ersten Präsentation versprachen sie jedenfalls, dass überzeugend und ziemlich gemein erklärt werden soll, weshalb Jax seine Kräfte verliert. Seit dem Ende des ersten Teils sind mehrere Jahre ins Feld gezogen und sowohl die Prophezeiung über die Ankunft der neuen Bedrohung als auch Jax gerieten zunehmend in Vergessenheit. Zudem konzentrierten sich die bekannten Fraktionen nur auf das, was sie selbst wollten und was ihnen wichtig war. Im Angesicht einer neuen Gefahr muss der Protagonist also versuchen, die Fraktionen zu überzeugen, sich gemeinsam gegen die feindlichen Invasoren zu stellen und ganz nebenbei muss Jax nach seinem Sohn suchen.ELEX 2 befindet sich für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S in Entwicklung. Ein Releasetermin wurde nicht genannt.