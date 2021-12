Elex 2: Kein kostenpflichtiger DLC geplant

Der Release des Opend-World-Rollenspiels Elex 2 ( ab 41,99€ bei vorbestellen ) lässt zwar noch einige Monate auf sich warten. Dennoch stellen sich bereits jetzt einige Fans die Frage, ob es in der Zeit nach dem Launch eventuell kostenpflichtige DLCs geben könnte. Die Antwort darauf kommt nun aus erster Hand.Jennifer und Björn Pankratz vom Entwicklerstudio Piranha Bytes haben im Rahmen eines Interviews mit dem Magazin Twinfinite erklärt, wie die Planungen diesbezüglich aussehen und was sie ganz allgemein von der DLC-Thematik halten. Die Aussage war relativ eindeutig: "In der Tat mögen wir DLCs nicht wirklich. Wir sind der Meinung, dass die Leute beim Kauf eines Spiel alles erhalten sollten, was wir dafür geplant hatten. Aus diesem Grund sind keine kostenpflichtigen Inhalte für die Zeit nach dem Launch von Elex 2 geplant. Natürlich werden wir genau beobachten, wie das Spiel beim Publikum ankommt und werden den entsprechenden Support bieten. Doch wir würden es bevorzugen, unsere kreative Energie schon bald in ein anderes Projekt stecken zu können."Damit erteilt Piranha Bytes nicht nur eine Absage an Bezahl-DLCs für Elex 2, sondern deutet gleichzeitig an, dass sich das Team gedanklich bereits mit einem anderen Projekt zu beschäftigen scheint. Worum es sich dabei handelt, haben Jennifer und Björn Pankratz in dem Interview jedoch nicht verraten.Elex 2 wird am 1. März 2022 auf dem PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S veröffentlichtLetztes aktuelles Video: Collectors Edition