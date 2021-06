Knockout Home Fitness: Neues Trainingsprogramm für sportliche Switch-Spieler

Screenshot - Knockout Home Fitness (Switch) Screenshot - Knockout Home Fitness (Switch)

Mit Knockout Home Fitness betritt ein weiteres Trainingsprogramm die Bühne, um Videospieler ins Schwitzen zu bringen und zur Bewegung zu animieren. Dabei orientieren sich die mehr als 60 enthaltenen Kurse an Kampfsportarten wie Karate, Boxen, Muay Thai und Kung-Fu. Unterstützung erhält man dabei von vier Ingame-Trainern, die alle über eine individuelle Persönlichkeit verfügen und bestimmte Bereiche fördern sollen.Wie bei BoxVR & Co wird die Musik ebenfalls eine große Rolle spielen, denn die Übungen werden passend zum Takt choreographiert. Wer sich kontinuierlich steigern möchte, kann sich persönliche Ziele setzen und in einem täglichen Training von 15 Minuten darauf hinarbeiten. Alternativ weicht man auf ein deutlich verkürztes Drei-Minuten-Training aus.Unter den Namen FiNC HOME FiT erschien das Trainingsprogramm bereits im Oktober 2020 in Japan für Switch. Die Veröffentlichung hierzulande ist für Herbst geplant, ein Preis aber noch nicht bekannt. Deutsche Texte und Sprecher sind bereits genauso bestätigt wie die Veröffentlichung im eShop sowie auf physischem Datenträger.Spätestens seit Beginn der Pandemie und geschlossenen Fitnessstudios erfreute sich das verspielte Training an der Konsole einer wachsenden Beliebtheit. Nintendos Ring Fit Adventure , dem sogar eine separate Fitness-Hardware beiliegt, war aufgrund der erhöhten Nachfrage zeitweise ausverkauft. Wie das Programm Alice ins Schwitzen gebracht hat, erfahrt ihr hier . Eine Übersicht zu Anwendungen rund um die verspielte Fitness haben wir ebenfalls zu bieten. Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer