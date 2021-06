Broken Pieces: Übersinnliches Ermittlungs-Abenteuer erinnert an frühe 3D-Adventures

Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Broken Pieces (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Ein verlassener Leuchtturm, seltsame Verschiebungen in der Zeitempfindung, mysteriöse Monster-Erscheinungen und Schiebepuzzles aus gemasertem Holz und Marmor: In Broken Pieces von Elseware Experience und Benoit Dereau erinnert vieles an die Frühzeit der 3D-Adventures. Auch die Geschichte selbst versetzt den Spieler offenbar in die Neunziger Jahre, wie sich in IGNs exklusivem Trailer erkennen lässt.Wie Gematsu.com berichtet, soll das Spiel im zweiten Quartal 2022 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC ( zur Steam-Seite ) erscheinen. Der psychologische Thriller spielt in einer französischen Küstenstadt, die in der Zeit gefangen zu sein scheint. Dies führt zum derzeit in der Spiele-Branche so beliebten Zeitschleifen-Motiv, die den gleichen Tag wieder und wieder abalufen lässt - das Murmeltier lässt grüßen.Protagonistin Elise muss in ihren Ermittlungen das Geheimnis rund um Saint-Exil, seinen Leuchtturm und einen rituellen Kult lösen. Neben allerlei Mechanik- und Schaltkästen-Puzzles müssen auch Schusswaffen-Kämpfe gegen Monster bestanden werden - sie sollen ein "einzigartiges" Kampfsystem aufbieten."- Find the camera system that accompanied legendary sagas such as Silent Hill or Resident Evil, in a completely revised version aimed for more flexibility.- Discover the Saint-Exil region through a deep environmental narrative and easy-to-listen audio cassettes.- Solve environmental puzzles by shifting time and finally understand what caused the clock to stop its course.- Face challenging enemies thanks to a unique combat system.- Immerse yourself in a deep thrilling atmosphere.- Play with the weather and revisit the region with a new perspective."