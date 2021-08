Splitgate: 10 Mio. Downloads in 30 Tagen - Open Beta wird verlängert

Aufgrund der unerwartet hohen Popularität (über zehn Millionen Downloads in den ersten 30 Tagen und eine "sehr positive" Bewertung von über 50.000 Spielern auf Steam ) haben 1047 Games beschlossen, die offene Beta ihres als Mischung aus Portal und Halo bezeichneten Ego-Shooters Splitgate bis auf Weiteres zu verlängern: "Seit der Popularitätsexplosion des Spiels hat das kleine Team emsig daran gearbeitet, die Serverkapazität zu erweitern und hat sie von den anfangs 4.000 gleichzeitig möglichen aktiven Spielerinnen und Spielern innerhalb weniger Wochen auf über 175.000 erhöht, wodurch die Wartezeiten drastisch, auf meist unter 10 Minuten, verkürzt wurden. Updates des Backend-Frameworks des Spiels werden täglich veröffentlicht, zudem kommen regelmäßige, kleinere Upgrades und Fixes. Das Studio plant für den Rest des Jahres einige Inhaltsupdates für die Fans zu veröffentlichen, inklusive eines Updates das den viel gewünschten Ranked-Duos Modus und erhöhte Serverkapazitäten mit sich bringt und schon heute veröffentlicht wird. Hinzu kommt eine große Ankündigung im Rahmen der gamescom 2021, Ende dieses Monats.""Das war die unwirklichste Zeit meines Lebens", so Ian Proulx, CEO und Mitbegründer von 1047 Games. "Die Unterstützung der Fans ist unglaublich, während wir daran arbeiten die Spielerfahrung zu verbessern. Wir hatten uns nie erträumt so schnell so groß skalieren zu müssen und als Ergebnis davon mussten wir Herausforderungen meistern um den Ansprüchen der Spielerinnen und Spieler gerecht zu werden. Wir haben in kurzer Zeit etliche Meilensteine erreicht und eine stabile Plattform geschaffen, auf der Fans erwarten können relativ schnell einen Server zum Spielen zu finden und ich bin stolz auf das, was unser Team erreicht hat – es kommt aber noch viel mehr!Wenn man sich die Aspekte der Skalierbarkeit des Backends des Spiels ansieht, beinhaltet der Prozess weitaus mehr, als nur die Serverkapazität. Wir fokussieren uns darauf, das Spiel für die Fans stabil zu halten und die momentane Kapazität des Spiels zu iterieren um Wartezeiten zu minimieren. Wir wollen das richtig machen und wir wollen für massive Vergrößerungen vorbereitet sein, wenn wir offiziell launchen, während wir weiter die Beta mit regelmäßigen Updates, zusätzlichen Features und verbesserter Serverkapazität verbessern."Spielbeschreibung des Herstellers: "Splitgate ist ein Online-Multiplayer-First-Person-Shooter der Portale nutzt, die von den Spielerinnen und Spielern erschaffen werden. Ursprünglich 2019 für den PC veröffentlicht wurde der Flagship-Titel von 1047 Games diesen Frühling erneut für PlayStation- und Xbox-Konsolen angekündigt und hat einen enormen Ansturm an Spielerinnen und Spielern erlebt, was den Titel zu einem der unaufhaltbaresten Spiele 2021 machte."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer