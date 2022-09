Splitgate: Weiterentwicklung eingestellt – Team arbeitet bereits an neuem Projekt

Shooter mit Portalen: Nächstes Spiel der Splitgate-Entwickler setzt auf UE5





Neuer Battle Pass – Spiel bleibt mit Gegenständen und Fortschritten weiter online

Splitgate-Entwickler 1047 Games gibt bekannt, dass sie die Entwicklung des Spiels einstellen wollen. Stattdessen will man den Fokus auf die Arbeit am Folgetitel verlagern.Splitgate stellt den bisherigen Durchbruch für das Entwicklerstudio dar. Der Titel vermischte Elemente von Halo und Portal und bot so einen aufregenden Mix zweier gefeierter Franchises, der bereits über zehn Millionen Spieler in den ersten 30 Tagen nach dem Start der Beta vor die Bildschirme locken konnte. Nun markiert das Ende des Spiels gleichzeitig auch einen Neuanfang für 1047 Games.In einem Statement, welches das Team von 1047 Games über Twitter veröffentlichte, begründen die Entwickler ihre Entscheidung, die Weiterentwicklung von Splitgate einzustellen. Sie versicherten ihren Fans allerdings, dass auch der nächste hauseigene Titel ein Shooter sein soll, der auf Portal-Mechaniken setzt.So heißt es in der Mitteilung: "Nach reiflicher Überlegung hat das Team von 1047 Games entschieden, dass wir die Entwicklung von Splitgate beenden, um das Spiel zu entwickeln, das die Fans verdienen - und um es so zu entwickeln, dass es nicht versucht, ein bestehendes Produkt nachzurüsten und weiter zu betreiben". Darüber hinaus will das Team sich von "iterativen, kleineren Updates" verabschieden und sich somit "auf ein neues Spiel im Splitgate-Universum konzentrieren... Es wird ein Shooter sein, es wird Portale haben und es wird in der Unreal Engine 5 entwickelt werden. Oh, und es wird kostenlos sein" führt das Team in seinem Post weiter aus.Zum Ende von Splitgate kündigen die Entwickler noch einmal einen neuen Battle Pass an. Dieser wird schon am 15. September erscheinen und für alle Spieler kostenlos erhältlich sein. Außerdem sollen Splitgates Online-Server auch weiterhin zur Verfügung stehen, während Spieler den Zugriff auf ihre Gegenstände sowie ihre bisherigen Fortschritte nicht verlieren sollen.Es bleibt also weiter spannend, was die Entwickler aus dem 1047 Games-Studio in der Zukunft konkret vorhaben. Dass ihr nächstes Werk Splitgate in einigen Punkten ähneln soll, dürfte vor allem Fans des Shooters schmecken. Wer weitere Informationen zu den Servern oder etwaigen Fehlerbehebungen benötigt, dem hilft ein FAQ der Entwickler garantiert weiter.Letztes aktuelles Video: Season 0 Launch Trailer