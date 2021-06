BloodRayne Betrayal: Fresh Bites: Remaster der Vampir-Action von 2011 angekündigt

Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Ziggurat Interactive hat eine Neuauflage von BloodRayne Betrayal angekündigt, das ursprünglich 2011 für PS3 und Xbox 360 erschien. Unter dem Zusatz "Fresh Bites" will Entwickler WayForward (" Shantae ") jetzt einige Verbesserungen für das Comeback auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S vornehmen, das noch im Sommer 2021 erfolgen soll.Versprochen werden u.a. eine überarbeitete Grafik mit Auflösungen von bis zu 4K, die Eliminierung bekannter Bugs, neue Schwierigkeitsgrade sowie komplett neue Sprachaufnahmen mit Laura Bailey (Rayne) und Troy Baker (Kagan).Das Original kam in unserem Test nicht besonders gut weg: Der gute Paul vergab damals im Test nach seiner frustrierenden Spielerfahrung eine Wertung von 59% für die Vampir-Action.Die Veröffentlichung der Standard-Edition erfolgt digital. Alternativ soll eine physische Version über Limited Run Games als Sammleredition angeboten werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer