BloodRayne Betrayal: Fresh Bites: Die Vampir-Action ist zurück

Eine brandneue Sprachausgabe, die von den ursprünglichen Synchronsprechern von BloodRayne, Laura Bailey und Troy Baker (sowie den talentierten Schauspielern Todd Haberkorn und Patrick Seitz), gesprochen wird, haucht den Originaldialogen neues Leben ein.

Bessere Grafik, weniger Fehler und die Unterstützung von höheren Auflösungen machen aus Fresh Bites die ultimative BloodRayne Betrayal-Erfahrung.

Neue Schwierigkeitsgrade: Spiele mit dem neuen ausbalancierten Schwierigkeitsgrad, um eine spaßige und spannende Erfahrung zu erleben, oder verbeiße dich in den extrem herausfordernden Schwierigkeitsgrad des Originals.

Am 9. September 2021 haben Ziggurat Interactive und WayForward die neu aufgelegte Vampir-Action BloodRayne Betrayal: Fresh Bites für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via GOG Humble Store und Steam , wo bis dato 92 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet jeweils 16,79 Euro. Im Microsoft Store PlayStation Store und eShop werden hingegen je 19,99 Euro für das Remaster von BloodRayne: Betrayal (zum Test ) fällig. Für PS4, PS5 und Switch sind außerdem physische Boxversionen bei Limited Run Games erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es. "Der ursprüngliche Entwickler WayForward aktualisiert seinen 2D-Klassiker aus dem Jahr 2011 mit einer hochauflösenden Grafik, modernen Features und einer neuen Sprachausgabe, die von Laura Bailey (Rayne) und Troy Baker (Kagan) gesprochen wird. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites bedient sich an den besten Teilen der BloodRayne-Serie und macht daraus ein blutiges, spannendes und actiongeladenes 2D-Abenteuer.Die Brimstone Society hat Rayne eine letzte Mission erteilt: Sie soll eine Gruppe aus Soldaten in ein riesiges unterirdisches Schloss führen, um gegen keinen geringeren als ihren eigenen Vater, Kagan, zu kämpfen. Als sich ihre Begleiter als nutzlos erweisen, liegt es an Rayne, den grauenvollen Gegnern, tödlichen Fallen, kniffeligen 'Jump'n'Run'-Einlagen und angsteinflößenden Bossen zu trotzen. Wird Rayne ihren letzten Auftrag erfüllen oder unter der Erde landen?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer