Metroid Dread: Abschluss von Samus' 2D-Saga erscheint heute für Switch

Nach langen 19 Jahren und hunderten von "Metroidvania"-Klonen läuft Samus Aran ab heute endlich wieder selbst horizontal über den Schirm. Der 2D-Titel Metroid Dread ab 54,99€ bei kaufen ) erscheint am Freitag, 8. Oktober für Nintendo Switch (59,99 Euro) - und zwar sowohl im Handel als auch im eShop als Download.Das Abenteuer der intergalaktischen Kopfgeldjägerin schließt direkt an die Ereignisse des 2002 erschienenen Game-Boy-Advance-Titels Metroid Fusion an. Der offene Action-Plattformer bringt die fünfteilige Saga rund um Kopfgeldjägerin Samus und die Metroids zum Abschluss, die in Metroid für NES ihren Anfang nahm. Nintendo führt aus:"Metroid Dread bildet den Abschluss des Handlungsbogens, der die Schicksale von Samus und den Metroids miteinander verknüpft. Langjährige Fans der 1986 gestarteten Serie und Neueinsteiger:innen werden gleichermaßen Freude mit diesem Abenteuer haben. (...) Ab 5. November erscheinen zusätzlich zwei neue amiibo-Figuren, die Samus in ihrem Power Suit aus Metroid Dread sowie einen E.M.M.I.-Roboter zeigen."Letztes aktuelles Video: Übersichtstrailer