Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Neuauflagen der Taktikspiele für Switch angekündigt

Nintendo hat im Rahmen seiner E3-Direct Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp angekündigt, das am 3. Dezember 2021 für Switch erscheinen soll Das Strategiespiel-Doppelpack enthält Neuauflagen der GBA-Klassiker Advance Wars und Advance Wars 2: Black Hole Rising.Spielbeschreibung des Herstellers: "Schlüpft in die Rolle eines taktischen Beraters der Armee von Orange Star und befehligt Truppen in strategischen, rundenbasierten Kämpfen. Beweist taktisches Geschick, während ihr Land-, Luft- und Marineeinheiten über das Schlachtfeld bewegt. Schaltet gegnerische Gruppen aus und nehmt Städte und Basen ein, um den Sieg zu erringen und den Frieden aufrechtzuerhalten. Achtet dabei aber auf Geländebegebenheiten und das Wetter, denn beides kann den Schlachtenverlauf beeinflussen. Dieses Remake enthält zwei Kampagnen, die euch die Ereignisse aus Advance Wars und Advance Wars 2: Black Hole Rising erleben lassen!"