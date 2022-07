Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Weitere Verschiebung für den potenziellen Switch-Hit?

Xenoblade Chronicles CE ebenfalls betroffen

Bereits komplett spielbar?

Nach der Verschiebung des rundenbasierten Switch-Strategiespiels durch den Krieg in der Ukraine, scheint sich der begehrte Titel nun weiter bis ins Jahr 2023 zu verzögern.Schlechte Nachrichten für Fans von Andi, Sammy, Max und Co.: Einige Händler haben das Auslieferungsdatum für Advance Wars 1+2 Re-Boot-Camp bereits abgeändert. Ihnen zufolge schafft es das rundenbasierte Strategiespiel nicht mehr in 2022 auf die Nintendo-Switch-Bildschirme.Nicht nur die Special-Edition des kommenden Rollenspiel-Krachers Xenoblade Chronicles 3 wurde aus logistischen Gründen auf den September verschoben, auch bei Advance Wars 1+2 Re-Boot-Camp wackelt der angepeilte Release-Termin im Herbst. Eigentlich sollte die heiß erwartete, rundenbasierte Panzer-Keilerei bereits im letzten Jahr erhältlich sein, daraus wurde bekanntlich nichts.Einige Vorbesteller haben bereits per Mail die traurige Nachricht erhalten, dass Advance Wars 1+2 Re-Boot-Camp auf den 24. Februar verschoben wurde, eine offizielle Mitteilung seitens Nintendo steht bisher allerdings aus.Einem findigen Fan ist es bereits Anfang des Jahres gelungen, per Nintendo eShop Zugriff auf eine Early-Access-Version des Strategiespiels zu erhalten - die ihm von Nintendo schnellstens wieder entzogen wurde. Seinen Angaben zufolge machte das Spiel bereits einen sehr fertigen Eindruck und war ohne größere Probleme spielbar. Dann wird natürlich die Frage laut, warum die erneute Verschiebung ins Spiel gebracht wird?Immerhin bleibt dann mehr Zeit für das höchstwahrscheinlich famose Mario & Rabbids: Sparks of Hope, das am 20. Oktober in die Händlerregale wandert und Genre-Fans ebenfalls abholen dürfte.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer