Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Brandneuer Trailer bestätigt den Release-Termin

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp kommt am 21. April auf die Nintendo Switch

Mit einem brandneuen Trailer, der im Zuge der Nintendo Direct veröffentlicht wurde, bestätigt man nun endlich den konkreten Release-Termin vonNachdem wir nun schon aufgrund mehrerer Verschiebungen eine ganze Weile auf die Neuauflage des beliebten GBA-Klassikers für die Nintendo Switch warten müssen, soll sich nach langem hin und her nun nichts mehr ändern und die rundenbasierte Strategieschlacht im April auf den Handheld-Hybriden marschieren.Mit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp handelt es sich um das Remake der beiden beliebten Strategie-Spiele für den Game Boy Advance. Ursprünglich sollte die Neuauflage bereits im Dezember des Jahres 2021 erscheinen, jedoch verschob man den Termin noch einmal in den April des Folgejahres. Nachdem dann im Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, entschied sich Nintendo zu einer weiteren Verschiebung und hielt den Titel seitdem zurück. Doch nun soll es endlich so weit sein, nachdem bereits vor einigen Tagen erste Gerüchte zu einer baldigen Nintendo Direct, die tatsächlich am gestrigen Tag abgehalten wurde, herumgingen. Erst vor Kurzem, nun folgt ein brandneuer Trailer, der keine Zweifel mehr am Release im April zulässt:In dem Trailer ist von einer Veröffentlichung am 21. April 2023 für die Nintendo Switch die Rede, womit man sich also ein gutes Jahr länger für den Release von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Zeit gelassen hat. Die Geschichte der ersten beiden Teile soll, wie sein Name möglicherweise bereits durchscheinen lässt, kompakt erzählt werden. Vorbestellen könnt ihr das Remake dem Trailer zufolge schon ab dem heutigen Tag.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer