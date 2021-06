WarioWare: Get It Together!: Boxen, quetschen oder Häufchen ausweichen - in über 200 Switch-Minispielchen

"In den Rollen von Wario und seinen Freund:innen erleben die Spieler:innen zahlreiche rasante Mikrospiele. Jede der spielbaren Figuren hat eine besondere Fähigkeit, die entscheidend beeinflusst, wie man das Mikrospiel meistert. Erstmals in der Serie können zwei Spieler:innen gemeinsam auf demselben Bildschirm spielen – ganz einfach, indem sie sich ein Joy-Con-Paar teilen. Für lokalen Spielspaß können außerdem zwei Konsolen mit je einem Exemplar des Spiels kabellos miteinander verbunden werden. Das wild-witzige WarioWare: Get It Together! sorgt ab 10. September für abgedrehte Action auf Nintendo Switch. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich." Wie immer ist sich der Bösewicht und Chef der eigenen Microspiele-Firma nicht zu schade, allerlei anrüchigen Schabernack zu treiben - in Vogelkot-Ausweichspielchen, wildem Eislecken oder dem Schaukeln eines Babys mit Panzerfäusten. Je nach Figur stehen in den Minispielen unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung - z.B. beim Apfelflücken mit Wurfgeschossen oder Schwebedüsen."In den Rollen von Wario und seinen Freund:innen erleben die Spieler:innen zahlreiche rasante Mikrospiele. Jede der spielbaren Figuren hat eine besondere Fähigkeit, die entscheidend beeinflusst, wie man das Mikrospiel meistert. Erstmals in der Serie können zwei Spieler:innen gemeinsam auf demselben Bildschirm spielen – ganz einfach, indem sie sich ein Joy-Con-Paar teilen. Für lokalen Spielspaß können außerdem zwei Konsolen mit je einem Exemplar des Spiels kabellos miteinander verbunden werden. Das wild-witzige WarioWare: Get It Together! sorgt ab 10. September für abgedrehte Action auf Nintendo Switch. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich."

Der wahrscheinlich nasigste Antiheld seit Mike Krüger ist zurück und bekommt auf der Switch ein weiteres Partyspiel: Im frisch angekündigten WarioWare: Get It Together! stürzt sich der Spieler in über 200 schnelle und skurrile Mikrospiele - und zwar allein oder mit einem Freund. Erhältlich sein wird das chaotische Gewusel ab dem 10. September.